La euforia de los jugadores al cantar el himno y la reacción de los hinchas en el inglés

En la previa de la semifinal mundialista, el plantel entonó con el alma el himno y los hinchas argentinos cantaron "el que no salta es un inglés" y silbaron en las estrofas del rival.
Argentina e Inglaterra se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026. En la previa de uno de los partidos más trascendentes del certamen, más de 70 mil espectadores colmaron las tribunas y le dieron un marco imponente a una semifinal cargada de historia y emoción.
Durante la interpretación del himno de Inglaterra, la parcialidad argentina hizo sentir su presencia con una fuerte silbatina y el ya tradicional canto de “el que no salta es un inglés”, generando un clima de alta tensión incluso antes del comienzo del encuentro.
Luego, llegó el turno del himno nacional argentino y la respuesta de los hinchas fue contundente. Pese a los intentos de los simpatizantes ingleses por taparlo con silbidos, el estadio se unió en una sola voz junto a los jugadores y el cuerpo técnico, en una interpretación cargada de emoción que dejó imágenes impactantes dentro y fuera del campo de juego.
Con el clima de las tribunas como un protagonista más, el encuentro comenzó con ambos seleccionados en busca del pasaje a la gran final, donde ya espera España tras eliminar a Francia. Una vez más, la hinchada argentina convirtió la previa en una verdadera fiesta y volvió a demostrar por qué es una de las más reconocidas del mundo.
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