La euforia de los jugadores al cantar el himno y la reacción de los hinchas en el inglés

Con el clima de las tribunas como un protagonista más, el encuentro comenzó con ambos seleccionados en busca del pasaje a la gran final, donde ya espera España tras eliminar a Francia. Una vez más, la hinchada argentina convirtió la previa en una verdadera fiesta y volvió a demostrar por qué es una de las más reconocidas del mundo.

ASÍ CANTÓ EL HIMNO LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN