El Vasco Arruabarrena tras el empate de Boca: "Cometemos errores tontos"

El entrenador del Xeneize lamentó las fallas individuales que le costaron la victoria ante Newell's, rescató el rendimiento del equipo en varios pasajes y pidió corregir las desatenciones defensivas.
Rodolfo Arruabarrena volvió a mostrarse crítico tras el empate 2-2 entre Boca y Newell's por la tercera fecha del Torneo Clausura. El entrenador del Xeneize lamentó que su equipo haya dejado escapar una victoria que parecía encaminada y atribuyó el resultado a las desatenciones defensivas. "Cometemos errores tontos. En lo futbolístico estoy tranquilo, se vio una idea. Pero no nos organizamos bien, y son errores individuales, no tácticos", sostuvo en la conferencia de prensa.
El Vasco explicó que Boca tenía el encuentro bajo control hasta que sufrió un tramo de desconcentraciones que permitió la remontada parcial del conjunto rosarino. "Se nos puso el partido en contra. El partido estaba controlado, sabíamos que ellos de local exigen más y nos costaron esos 15 minutos de distracciones", afirmó. Además, reconoció las dificultades para corregir esos aspectos por la seguidilla de compromisos: "Hoy soy un seleccionador, no un entrenador. Solo elijo a los jugadores para el partido siguiente, es lo que hay. No tengo por qué esconderlo".
Más allá del resultado, Arruabarrena destacó varios pasajes del funcionamiento colectivo y aseguró que el rendimiento ofensivo le genera tranquilidad. "Me gustó el equipo en bastantes ratos del partido. Hubo una reacción y eso es positivo. Me quedo con la reacción que tuvimos", señaló. En la misma línea, remarcó que le preocuparía más la falta de generación de juego que la eficacia frente al arco, ya que considera que el equipo creó situaciones suficientes para llevarse la victoria.
El entrenador también se refirió al aspecto anímico del plantel y dejó en claro que la recuperación depende principalmente de los propios futbolistas. "Podemos hablar muchísimas veces del tema anímico, tener coaching, pero son ellos los que tienen que sacar adelante esas soluciones", expresó. Además, respaldó a Miguel Merentiel pese a las ocasiones desperdiciadas y explicó que el delantero fue reemplazado por el desgaste físico acumulado.
Boca buscará recuperarse rápidamente, ya que este miércoles enfrentará a Estudiantes y deberá hacerlo fuera de La Bombonera por el estado del campo de juego. "Lamentablemente nos gusta jugar de local", reconoció Arruabarrena, quien también recordó que el equipo afrontará un exigente calendario durante agosto entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Aunque insistió en que ve una evolución futbolística, admitió que esperaba un rendimiento superior en los partidos que no pudo ganar.
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