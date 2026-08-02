El Vasco Arruabarrena tras el empate de Boca: "Cometemos errores tontos"

El Vasco explicó que Boca tenía el encuentro bajo control hasta que sufrió un tramo de desconcentraciones que permitió la remontada parcial del conjunto rosarino. "Se nos puso el partido en contra. El partido estaba controlado, sabíamos que ellos de local exigen más y nos costaron esos 15 minutos de distracciones", afirmó. Además, reconoció las dificultades para corregir esos aspectos por la seguidilla de compromisos: "Hoy soy un seleccionador, no un entrenador. Solo elijo a los jugadores para el partido siguiente, es lo que hay. No tengo por qué esconderlo".