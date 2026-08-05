Arruabarrena: "Necesitábamos este triunfo, pero no es suficiente"

Consultado por el mercado de pases, Arruabarrena evitó hablar de posibles incorporaciones y dejó en claro que las gestiones continúan. "Se han nombrado varios jugadores y esperemos poder concretar algo. Si no, seguir con lo que tenemos. Yo confío en este plantel", sostuvo. También explicó que mantiene contacto permanente con la dirigencia y lanzó que "el presidente sabe perfectamente lo que necesitan", en referencia a Riquelme y a las posiciones que se deben reforzar antes del cierre del libro de pases.