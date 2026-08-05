Arruabarrena: "Necesitábamos este triunfo, pero no es suficiente"

El DT de Boca destacó la victoria ante Estudiantes, valoró la respuesta del equipo, respaldó a los juveniles y reconoció que el plantel todavía debe encontrar mayor regularidad.
Boca consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura al derrotar 1-0 a Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó y Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que el resultado representa un paso importante, aunque insuficiente para los objetivos del equipo. "Necesitábamos este triunfo. Hicimos un partido serio", expresó el entrenador, que también remarcó que el desafío ahora será sostener el rendimiento en las próximas fechas.
El Vasco evitó conformarse con la victoria y marcó el camino que pretende para su ciclo. "Hemos conseguido un buen triunfo, pero no nos podemos quedar con esto, no es suficiente. Tenemos que seguir insistiendo", afirmó. Además, resaltó la solidez defensiva del equipo y consideró que mantener el arco en cero es un aspecto clave para seguir construyendo confianza en un torneo que comenzó de manera irregular para Boca.
Consultado por el mercado de pases, Arruabarrena evitó hablar de posibles incorporaciones y dejó en claro que las gestiones continúan. "Se han nombrado varios jugadores y esperemos poder concretar algo. Si no, seguir con lo que tenemos. Yo confío en este plantel", sostuvo. También explicó que mantiene contacto permanente con la dirigencia y lanzó que "el presidente sabe perfectamente lo que necesitan", en referencia a Riquelme y a las posiciones que se deben reforzar antes del cierre del libro de pases.
Por último, el entrenador dedicó elogios a los juveniles que vienen ganando protagonismo en el equipo. "A Delgado lo ven, es un motorcito dentro del campo. Pierde pocas pelotas y las que pierde las recupera", describió sobre Milton Delgado, mientras que diferenció las características de Camilo Rey Domenech. al señalar que "es un poco más cinco".
Igual, el DT aclaró que ningún futbolista tendrá un lugar asegurado por haber surgido de Boca Predio y todos deberán sostener su rendimiento para seguir jugando.
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