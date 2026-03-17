Champions League: PSG volvió a golear al Chelsea de Enzo y está entre los ocho mejores

El equipo de Luis Enrique se impuso 3 a 0 ante los Blues en Stamford Bridge y cerró la serie con un contundente 8-2 global para seguir en carrera por el título europeo.
París Saint Germain goleó 3 a 0 al Chelsea en Stamford Bridge y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League con un 8 a 2 aplastante en la global. El conjunto dirigido por Luis Enrique resolvió la serie con autoridad también como visitante y dejó sin chances al equipo inglés, que tuvo como capitán al argentino Enzo Fernández.
El trámite se inclinó desde el comienzo a favor del último campeón que a los cinco minutos abrió el marcador tras un pelotazo del arquero, un error defensivo de Mamadou Sarr y la definición cruzada de Khvicha Kvaratskhelia para el 1-0 en el tanteador. A los 13', Bradley Barcola amplió la ventaja con un derechazo al ángulo desde la puerta de área para poner el 2-0 que prácticamente sentenció la eliminatoria.
Chelsea intentó reaccionar con más posesión y varias llegadas en el primer tiempo, pero se encontró con una actuación sólida del arquero Matvey Safonov y con una defensa firme del conjunto parisino. El equipo inglés generó situaciones, aunque nunca logró descontar y se fue al descanso con la obligación de marcar varios goles para seguir con vida.
En el complemento, el conjunto de Luis Enrique volvió a golpear y terminó de liquidar el partido a los 16 minutos, cuando Senny Mayulu cruzó de zurda un remate desde la medialuna y puso el 3-0 definitivo y una diferencia de seis goles gracias al 5-2 de la ida. Desde ese momento el PSG controló el juego y administró la ventaja sin sobresaltos.
Con la clasificación asegurada, el París Saint-Germain espera ahora por el ganador de la serie entre Liverpool y Galatasaray para conocer a su rival en los cuartos de final. El equipo francés sigue en carrera para defender el título y volvió a mostrar contundencia en una eliminatoria que resolvió con amplia superioridad.
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