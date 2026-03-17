Champions League: PSG volvió a golear al Chelsea de Enzo y está entre los ocho mejores

El trámite se inclinó desde el comienzo a favor del último campeón que a los cinco minutos abrió el marcador tras un pelotazo del arquero, un error defensivo de Mamadou Sarr y la definición cruzada de Khvicha Kvaratskhelia para el 1-0 en el tanteador. A los 13', Bradley Barcola amplió la ventaja con un derechazo al ángulo desde la puerta de área para poner el 2-0 que prácticamente sentenció la eliminatoria.