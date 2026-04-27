Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé a menos de dos meses del Mundial

El delantero, máxima figura de Francia, sufrió una molestia muscular en la pierna izquierda y su evolución es seguida de cerca por el cuerpo técnico de su selección.
Kylian Mbappé genera preocupación en la Selección de Francia tras confirmarse que sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda. El delantero de Real Madrid padece una dolencia en el músculo semitendinoso, según el parte médico oficial y estará fuera de las canchas durante varias semanas, en un momento cercano al inicio del Mundial 2026.
La molestia se produjo el viernes pasado, cuando pidió el cambio en el partido ante Betis en La Cartuja. El atacante abandonó el campo por sus propios medios pero con gestos de dolor, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en el seleccionado subcampeón del mundo, que sigue de cerca su recuperación.
Los estudios realizados descartaron una lesión de mayor gravedad, aunque confirmaron que deberá hacer reposo. Mbappé no estará disponible para el próximo encuentro ante Espanyol, mientras el cuerpo técnico de Real Madrid busca evitar riesgos en la recta final de la temporada.
El objetivo es que el francés llegue en condiciones al clásico ante Barcelona del 10 de mayo, pero en su país mantienen la cautela. Las recientes molestias físicas y la cercanía del Mundial obligan a un seguimiento constante, ya que se trata de una de las principales figuras del equipo de cara a la cita internacional.
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