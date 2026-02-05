Boca oficializó el cargo del Chelo Delgado en la institución

A través de la revista oficial del club, Boca hizo público el nuevo organigrama del fútbol profesional y allí quedó informado que Marcelo Delgado ocupa el cargo de Director Deportivo, con un rol central en el trabajo junto al plantel de Primera División. La confirmación llegó de manera institucional y sin anuncios previos.

La oficialización llamó la atención por la forma, sin comunicados ni conferencias, sino la publicación interna la que transparentó el nuevo esquema, detallando a los profesionales que integran el staff y marcando que Delgado es el único sobreviviente del antiguo Consejo de Fútbol tras la decisión de Juan Román Riquelme de disolverlo el 6 de agosto del año pasado.

staff boca La presentación del staff completo de Boca, a través de su revista.

Durante estos meses, el Chelo se mantuvo activo pese a no tener un cargo formal: fue el dirigente con mayor presencia en Boca Predio, el nexo permanente entre el plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia y quien sostuvo el vínculo cotidiano con los futbolistas. Esa función ahora quedó respaldada oficialmente.

Delgado es uno de los hombres de máxima confianza de Riquelme y comparte con el presidente una mirada futbolística similar. Mientras Raúl Cascini y Mauricio Serna ya no cumplen funciones en el área, el Chelo quedó como el último eslabón del Consejo y ahora, con un rol claro y definido.