La furia de Otamendi: "El VAR no está para comer pochoclos y tomar gaseosa"

Además, Ota opinó que él cree que Di Lollo le cometió penal en el segundo tiempo. "La pelota ya había salido y él perdió la visión, me agarró de la camiseta. Creo que tenemos que pensar más en el hoy, los de más arriba, y no pensar en el futuro de un campeonato argentino. El fútbol argentino se está perdiendo y tenemos que pensar en el hoy e intentar que no nos perjudiquen"

"No es solo el Superclásico, es desde que empezó la temporada. Se acumuló y no estamos intentando condicionar al árbitro, los hechos están claros. A River le analizan la jugada a muerte y cuando pasa al revés ni siquiera se analiza. Eso te da bronca, pero no sé quién será el encargado de eso", agregó Otamendi, sumándose a los dichos de Di Carlo.

Por último, cerró: "Hay que levantar la cabeza. Van a ser días duros pero lo más importante es prepararnos para el fin de semana y cerrar el playoffs. Hay que mejorar e intentar llegar lo más lejos posible. Tenemos que masticar la bronca, es un Superclásico que el hincha de River y nosotros queremos ganar. Cuando te condicionan así es difícil, pero mañana hay que plantar cara y a medida que pasan los días ser lo más positivo posible para los partidos que nos quedan".