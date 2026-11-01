La furia de Otamendi: "El VAR no está para comer pochoclos y tomar gaseosa"

Tras la derrota en un Superclásico lleno de polémicas, el capitán de River estalló con el arbitraje: "No se midió con la misma vara".
Tras disputar su primer Superclásico, en la derrota 1 a 0 con Boca en La Bombonera en un duelo lleno de polémicas, Nicolás Otamendi estalló contra el arbitraje de Nicolás Ramírez y el VAR de Silvio Trucco. El Millonario terminó con nueve jugadores por las rojas de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, mientras que Leandro Paredes, Alan Velasco y Lautaro Di Lollo pudieron haber recibido la segunda amarilla y Lautaro Blanco visto la roja directa.
"Se habla durante la semana, que ponen un árbitro u otro. El árbitro tiene que mostrar tranquilidad en distintos tramos, Ramírez perdió el control del partido. No se midió con la misma vara. River no jugó como tendría que haber hecho, pero el árbitro no midió con la misma vara", comenzó Otamendi.
"La roja directa a Montiel no está medida con la misma vara que la de Blanco a Andrada. Los del VAR tienen que ayudar al árbitro. Si la jugada pide que sea analizada, tiene que esperar, no tiene que salir la siguiente jugada rápida. Para eso está el VAR, sino están ahí comiendo pochoclo y tomando gaseosa. Tienen que estar analizando diferentes jugadas. Te da bronca porque la de Paredes era una segunda amarilla y estuvimos con uno menos todo el partido", agregó.
Además, Ota opinó que él cree que Di Lollo le cometió penal en el segundo tiempo. "La pelota ya había salido y él perdió la visión, me agarró de la camiseta. Creo que tenemos que pensar más en el hoy, los de más arriba, y no pensar en el futuro de un campeonato argentino. El fútbol argentino se está perdiendo y tenemos que pensar en el hoy e intentar que no nos perjudiquen"
"No es solo el Superclásico, es desde que empezó la temporada. Se acumuló y no estamos intentando condicionar al árbitro, los hechos están claros. A River le analizan la jugada a muerte y cuando pasa al revés ni siquiera se analiza. Eso te da bronca, pero no sé quién será el encargado de eso", agregó Otamendi, sumándose a los dichos de Di Carlo.
Por último, cerró: "Hay que levantar la cabeza. Van a ser días duros pero lo más importante es prepararnos para el fin de semana y cerrar el playoffs. Hay que mejorar e intentar llegar lo más lejos posible. Tenemos que masticar la bronca, es un Superclásico que el hincha de River y nosotros queremos ganar. Cuando te condicionan así es difícil, pero mañana hay que plantar cara y a medida que pasan los días ser lo más positivo posible para los partidos que nos quedan".
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