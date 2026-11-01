Arruabarrena, sobre los reclamos de River: "A las boludeces las dejamos de lado"

En lo futbolístico, Arruabarrena consideró que Boca hizo méritos para quedarse con la victoria, aunque reconoció la influencia de la temprana roja a Lucas Martínez Quarta. "Creo que aprovechamos la expulsión. Veíamos que íbamos a tener control del balón, que ellos iban a tratar de jugar por dentro porque acumulan mucho. Después de la roja teníamos que tener paciencia y buscar por afuera, y lo hicimos", analizó.

Sin embargo, marcó lo que faltó para resolver antes el resultado: "Nosotros no tenemos otra forma de jugar. Podemos hacerlo mejor o peor, pero vamos a buscar. La expulsión nos benefició para tener más dominio en cuanto a la posesión de la pelota. En el camino nos faltó ser más… Cuando olés sangre hay que terminar de matar. Tuvimos más situaciones en el primero que en el segundo tiempo. Tuvimos nuestras situaciones, pero terminamos mal algunas contras. Eso es algo en lo que tenemos que insistir y mejorar", concluyó.