Arruabarrena, sobre los reclamos de River: "A las boludeces las dejamos de lado"

El entrenador de Boca respondió a los cuestionamientos desde el Millonario al arbitraje y al VAR en el Superclásico y palpitó el duelo con Defensa donde pueden ser campeones del año.
Boca venció 1 a 0 a River en el Superclásico, recuperó la punta de la Tabla Anual y si le gana a Defensa y Justicia se consagrará campeón del año de la Primera División. Tras el encuentro, en conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena celebró el triunfo, respondió a los reclamos sobre el arbitraje desde River y palpitó el duelo crucial con el Halcón.
"En cuanto a lo que digan, las boludeces las dejamos de lado y nos enfocamos en lo que nos respecta y en el equipo", afirmó el Vasco sobre los cuestionamientos del Mundo River. "Tratamos de no hacer caso a lo que digan, sea River, el periodismo, los mismos hinchas de Boca. Tratamos de aislarnos. Es difícil porque hay familiares, está tu tía, tu viejo que te manda un reel, pero hay que enfocarnos en lo nuestro. Es lo que hicimos, no salimos a hablar y punto", agregó.
"Seguramente será un clásico muy hablado. A nosotros lo único que nos interesa es cambiar el chip y pensar en Defensa. Ya se habló demasiado durante la semana. Es complicado para el referí, para todos. Uno mismo va a otra intensidad de lo normal", continuó sobre el arbitraje y cerró: "Hacía años que no jugaba un clásico y esta semana, en declaraciones de los dos lados, el periodismo, es igual que hace 11 años. No se mejora en nada".
En lo futbolístico, Arruabarrena consideró que Boca hizo méritos para quedarse con la victoria, aunque reconoció la influencia de la temprana roja a Lucas Martínez Quarta. "Creo que aprovechamos la expulsión. Veíamos que íbamos a tener control del balón, que ellos iban a tratar de jugar por dentro porque acumulan mucho. Después de la roja teníamos que tener paciencia y buscar por afuera, y lo hicimos", analizó.
Sin embargo, marcó lo que faltó para resolver antes el resultado: "Nosotros no tenemos otra forma de jugar. Podemos hacerlo mejor o peor, pero vamos a buscar. La expulsión nos benefició para tener más dominio en cuanto a la posesión de la pelota. En el camino nos faltó ser más… Cuando olés sangre hay que terminar de matar. Tuvimos más situaciones en el primero que en el segundo tiempo. Tuvimos nuestras situaciones, pero terminamos mal algunas contras. Eso es algo en lo que tenemos que insistir y mejorar", concluyó.
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