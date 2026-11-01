Boca se quedó con un Superclásico híper caliente ante un River que terminó con 9

Boca tuvo dominio absoluto del balón y control del encuentro y se llevó un triunfo con merecimiento más allá de que no tuvo luces colectivamente como para ampliar la ventaja en el marcador. A nivel individual, el mediocampo fue brutal la diferencia entre uno y otro equipo: Delgado-Paredes-Ascacíbar fue una máquina frente a un apagado Galván y flojísimos niveles de los pibes Lucas Silva y Tobías Andrada que Ponzio mandó a la cancha ante un plantel pobre y corto.

De esta manera, Boca lleva tres triunfos al hilo en el Superclásico y si le gana a Defensa y Justicia será campeón del año, al quedar primero en la Tabla Anual. Por su parte, River quedó obligado a ganarle a Aldosivi en la última fecha para seguir con chances de clasificar a la Libertadores 2027 por la Anual.

El resumen del partido