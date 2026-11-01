Boca se quedó con un Superclásico híper caliente ante un River que terminó con 9

El Xeneize venció 1 a 0 al Millonario con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo y sigue ilusionado con ganar todo. Lucas Martínez Quarta a los 10' y Gonzalo Montiel a los 80' vieron la roja directa.
Boca se quedó con un Superclásico híper caliente contra River en La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso 1 a 0 contra los dirigidos por Leonardo Ponzio con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo. El Millonario terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel que dejaron a todo el visitante muy caliente con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
River se complicó solo con la temprana expulsión de Martínez Quarta a los seis minutos de juego. El defensor central agarró desde atrás a Merentiel cuando éste se iba derecho a enfrentar mano a mano a Santiago Beltrán tras un pase al vacío de Ascacíbar. Quiso anticipar y le salió carísimo a MQ, que condenó a su equipo a defender todo el partido.
Como si fuera poco para River, Boca encontró el gol a los 27 minutos mediante un cabezazo de Di Lollo, que superó a su marca Lautaro Rivero, quien reemplazó a Martínez Quarta, en un envío de córner de Sebastián Villa. Sí, el héroe nacido en Boca Predio. Además, River ni pudo animarse sobre el final por la polémica roja a Gonzalo Montiel que ya lo dejó en una situación de 9 vs. 11 imposible de superar en el campo de juego. Cachete le fue fuerte a Blanco y Ramírez lo echó donde deja duda porque más allá de la foto, de ir vehemente, el contacto es mínimo.
Por otro lado, River se fue muy caliente, creyendo que fue perjudicado por el arbitraje debido a las rojas, sumado a una posible roja directa a Blanco por una patada fuerte, un posible penal por un agarrón de la camiseta de Di Lollo a Otamendi dentro del área y una posible segunda amarilla a Velasco por simular, entre otras jugadas. Un duelo lleno de polémicas y poco fútbol. En medio del enfrentamiento de River con AFA, no se puede hablar de arbitraje bochornoso pero ninguna polémica fue a favor para el Millonario.
Boca tuvo dominio absoluto del balón y control del encuentro y se llevó un triunfo con merecimiento más allá de que no tuvo luces colectivamente como para ampliar la ventaja en el marcador. A nivel individual, el mediocampo fue brutal la diferencia entre uno y otro equipo: Delgado-Paredes-Ascacíbar fue una máquina frente a un apagado Galván y flojísimos niveles de los pibes Lucas Silva y Tobías Andrada que Ponzio mandó a la cancha ante un plantel pobre y corto.
De esta manera, Boca lleva tres triunfos al hilo en el Superclásico y si le gana a Defensa y Justicia será campeón del año, al quedar primero en la Tabla Anual. Por su parte, River quedó obligado a ganarle a Aldosivi en la última fecha para seguir con chances de clasificar a la Libertadores 2027 por la Anual.
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