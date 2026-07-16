La historia detrás de la bandera de Malvinas que mostró la Selección y dio la vuelta al mundo

En la misma línea, el periodista Nelson Castro afirmó en Telenoche que la bandera fue arrojada al campo de juego desde las tribunas y posteriormente terminó en manos de los futbolistas.

La imagen adquirió un fuerte valor simbólico por el contexto del partido. Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo, un duelo inevitablemente atravesado por el recuerdo de la Guerra de Malvinas de 1982 y por la histórica rivalidad futbolística que tuvo uno de sus capítulos más recordados en México 1986 con Diego Maradona.

Tras la clasificación, Leandro Paredes fue consultado por la bandera y respondió: "Y siempre serán argentinas". Por su parte, Lautaro Martínez, autor del gol de la victoria, reconoció que el encuentro tenía un significado especial para el plantel: "Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial".

También Lisandro Martínez habló sobre el impacto de la escena y expresó: "Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando". Además, remarcó que los jugadores quisieron manifestar que consideran que las islas pertenecen a la Argentina.

La exhibición de la bandera generó una inmediata repercusión en Inglaterra y abrió el debate sobre una posible sanción de la FIFA, ya que el Código de Conducta de los Estadios prohíbe el ingreso de banderas, pancartas o elementos con contenido político, ofensivo o discriminatorio.

En la previa del encuentro, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había advertido que el operativo impediría el ingreso de objetos con mensajes políticos, raciales, religiosos o provocativos, y señaló que la consigna "Las Malvinas son argentinas" era considerada un mensaje de carácter político dentro de las normas del estadio.

No es la primera vez que esa frase aparece vinculada al seleccionado nacional. Recordó que la Selección ya había exhibido el mismo mensaje durante un amistoso previo al Mundial de Brasil 2014, ocasión en la que la AFA recibió una multa de 30.000 francos suizos por parte de la FIFA.

La posición oficial de la Argentina sostiene que la disputa por las Islas Malvinas se remonta a 1833, cuando el Reino Unido ocupó el archipiélago y desplazó a las autoridades argentinas. En ese sentido, la Cancillería reafirma que la recuperación de la soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable, tal como establece la Constitución Nacional.

De esta manera, una bandera que, según la versión difundida, fue pintada de manera improvisada sobre una sábana de hotel pasó de una tribuna al campo de juego y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más emblemáticas del Mundial 2026, mezclando historia, emoción y controversia.