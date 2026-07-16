¡Atención Argentina! La posible sanción de la FIFA por desplegar la bandera de "Las Malvinas son argentinas" en la victoria ante Inglaterra

Al haberse prohibido específicamente para este partido de semifinales, por todo el contexto extrafutbolístico, la Asociación del Fútbol Argentino podría ser multada al tratase de un festejo con "consigna política". Cuál es el antecedente en Mundiales.
Todo un país sufrió y celebró otra remontada histórica de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo 2026. En un duelo que fue mucho más que un duelo y una victoria que fue más allá de ganar: 2-1 a Inglaterra, como en 1986. Y a pesar de haber predicado en la previa que "era solo un partido de fútbol", los jugadores sacaron a la luz la verdadera consigna que todos los hinchas esperaban escuchar y reafirmar por parte de los representantes nacionales: las Malvinas son y serán Argentinas. Sin embargo, esta expresión podría traer consecuencias para la Asociación de Fútbol Argentino.
La medida de seguridad en Atlanta fue tajante: no se podrán ingresar banderas con leyendas relacionadas al conflicto bélico que hubo entre ambos países en 1982 por la disputa del territorio nacional. Por eso, llamó notablemente la atención la aparición del trapo que usaron los jugadores. Aún no se sabe cómo ingresó el mismo al Mercedes Benz Stadium, ni si la llevaron los propios futbolistas o la rescataron desde la tribuna.
Cabe remarcar que, además de la prevención explícita para este encuentro de semifinales, de por sí la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante sus competencias. De violarse esta norma, el Código Disciplinario tiene preparadas sanciones para jugadores, federaciones o asociaciones cuando se producen estas manifestaciones públicas. Primero, el ente madre del fútbol internacional suele abrir un expediente para evaluar el contexto y posteriormente definir una multa.
Principalmente y como buena noticia, las complicaciones que influyan tanto en la AFA como en algunos jugadores que desplegaron la bandera post partido, podrían ir por el lado de lo económico por advertencias. Por eso, una sanción desde lo deportivo es menos probable, ya que no implicó violencia, disturbios ni atentó contra la seguridad en el estadio.
En el Mundial de Rusia 2018, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron los goles de Suiza ante Serbia por la fase de grupos con un gesto polémico con sus manos: un águila bicéfala, símbolo que está presente en la bandera de Albania y que tiene un alto peso político en el conflicto entre Serbia y Kosovo. Ante esta provocación, la federación serbia presentó una demanda ante la FIFA por tratarse de un caso de ofensa y connotación política. Después de un minucioso análisis del Comité Disciplinario, respondieron con una multa a los implicados con 10.000 francos suizos y al capitán, Stephan Lichtsteiner, con otros 5.000, ya que también había hecho el gesto.
En la vigente Copa del Mundo, Hossam Hassan, el verborrágico entrenador de Egipto, ingresó al campo con una bandera Palestina tras el triunfo de su selección frente a Australia por los dieciseisavos de final, tras imponerse en los penales. El gesto tuvo una fuerte repercusión por su contenido político ante un conflicto actual y con mucha repercusión a nivel mundial; sin embargo, hasta el momento la FIFA no anunció ninguna penalización por ese episodio.
El riesgo está, pero los futbolistas argentinos demostraron una vez más el compromiso con el pueblo y con el mensaje real que se quiere transmitir, sin necesidad de entrar en violencia ni faltas de respeto. La gran final entre Argentina y España está a la vuelta de la esquina y hay pocas chances de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA pueda analizar y dar un veredicto antes del domingo a las 16.00. En caso de proseguir con la investigación, podría conocerse después de finalizada la Copa del Mundo.
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