La IFFHS contradijo a la FIFA y eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026

La IFFHS también remarcó la influencia del capitán argentino en la campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Gracias a su liderazgo y aporte futbolístico, la Albiceleste alcanzó una nueva final mundialista, aunque terminó cayendo por 1-0 frente a España y no pudo retener el título conseguido en Qatar 2022.

En cambio, la FIFA eligió como mejor jugador del torneo a Rodri, mediocampista del Manchester City, al considerar que fue una pieza clave en el funcionamiento del seleccionado español campeón del mundo.

Además, la IFFHS dio a conocer su equipo ideal del Mundial 2026, en el que Messi integra el tridente ofensivo junto a Mbappé y Lamine Yamal. En ese once ideal no figura Rodri, ya que el mediocampo quedó conformado por Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé.