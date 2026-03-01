Hinchas de Newell's se enfrentaron con la policía: hubo piedrazos y balas de gomas

Tras la derrota 2 a 0 con Central en el Marcelo Bielsa, los fanáticos de la Lepra expresaron su enojo con la dirigencia y el equipo por el mal presente y hubo un nuevo escenario de violencia.
Newell's perdió 2 a 0 con Rosario Central en el Marcelo Bielsa y los hinchas se enfrentaron con la policía después de terminado el partido al expresar su descontento con los dirigentes y el equipo por este pésimo presente, que tiene al club peleando el descenso por promedios y tabla anual.
En el Parque de la Independencia y alrededores del estadio, los hinchas le tiraron piedrazos a la policía y hubo respuesta con balas de goma en nuevo capítulo violento de las últimas semanas de la Lepra, que incluyó tirar bombas molotov y banderas amenazantes en el centro de entrenamiento.
Esta noche hubo corridas y gente escudándose con puertas de autos y maderas para lanzar proyectiles a la policía, que se desplegó a caballo para intentar controlar los incidentes. Newell's está en una situación súper preocupante, donde el fantasma del descenso vuela cerca.
La Lepra ganó apenas uno de sus últimos 18 partidos y perdió los últimos seis clásicos con Rosario Central. Además, no le gana al Canalla de local desde hace 18 años, cuando se impuso 1 a 0 con gol de Rolando Schiavi. Por eso, la gente insultó a los futbolistas, a la dirigencia encabezada por Ignacio Boero desde diciembre del año pasado y la furia siguió fuera del estadio.
"Hoy estamos en el fondo del mar y hay que tener la valentía de llevar el escudo para arriba, hay que sacarlo a flote", sostuvo Kudelka en conferencia de prensa post partido. Y agregó: "No voy a fundamentarme en las pocas horas de trabajo, creía que podíamos darle una alegría a la gente, pero no se pudo".
La próxima fecha, Newell's recibirá a Platense por la fecha 10 del Torneo Apertura, ya que la 9 quedó suspendida por el paro de la AFA tras las acusaciones de ARCA de evasión impositiva que involucra a los principales dirigentes de la asociación, como Claudio "Chiqui" Tapia.
comentar