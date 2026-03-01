Fútbol |

Hinchas de Newell's se enfrentaron con la policía: hubo piedrazos y balas de gomas

Tras la derrota 2 a 0 con Central en el Marcelo Bielsa, los fanáticos de la Lepra expresaron su enojo con la dirigencia y el equipo por el mal presente y hubo un nuevo escenario de violencia.

Newell's perdió 2 a 0 con Rosario Central en el Marcelo Bielsa y los hinchas se enfrentaron con la policía después de terminado el partido al expresar su descontento con los dirigentes y el equipo por este pésimo presente, que tiene al club peleando el descenso por promedios y tabla anual.

En el Parque de la Independencia y alrededores del estadio, los hinchas le tiraron piedrazos a la policía y hubo respuesta con balas de goma en nuevo capítulo violento de las últimas semanas de la Lepra, que incluyó tirar bombas molotov y banderas amenazantes en el centro de entrenamiento.

Esta noche hubo corridas y gente escudándose con puertas de autos y maderas para lanzar proyectiles a la policía, que se desplegó a caballo para intentar controlar los incidentes. Newell's está en una situación súper preocupante, donde el fantasma del descenso vuela cerca.

Embed

La Lepra ganó apenas uno de sus últimos 18 partidos y perdió los últimos seis clásicos con Rosario Central. Además, no le gana al Canalla de local desde hace 18 años, cuando se impuso 1 a 0 con gol de Rolando Schiavi. Por eso, la gente insultó a los futbolistas, a la dirigencia encabezada por Ignacio Boero desde diciembre del año pasado y la furia siguió fuera del estadio.

"Hoy estamos en el fondo del mar y hay que tener la valentía de llevar el escudo para arriba, hay que sacarlo a flote", sostuvo Kudelka en conferencia de prensa post partido. Y agregó: "No voy a fundamentarme en las pocas horas de trabajo, creía que podíamos darle una alegría a la gente, pero no se pudo".

La próxima fecha, Newell's recibirá a Platense por la fecha 10 del Torneo Apertura, ya que la 9 quedó suspendida por el paro de la AFA tras las acusaciones de ARCA de evasión impositiva que involucra a los principales dirigentes de la asociación, como Claudio "Chiqui" Tapia.

