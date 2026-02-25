Torneo Apertura: Rosario Central venció a Gimnasia en el Bosque y llegará entonado al clásico

El Lobo abrió el marcador a los tres minutos del primer tiempo a través de Nacho Fernández, que aprovechó una desatención defensiva y definió ante Jeremías Ledesma. El Canalla respondió en la segunda mitad: Enzo Giménez igualó a los seis minutos y, a los 29, Gastón Ávila marcó de cabeza tras un córner ejecutado por Jaminton Campaz para sellar la remontada.

El desarrollo fue intenso y con varias interrupciones. Gimnasia intentó sostener la ventaja inicial con presión en la mitad de la cancha, pero el conjunto rosarino ajustó líneas y ganó peso ofensivo con los ingresos desde el banco. Campaz también estuvo cerca del gol con un remate que dio en el travesaño, minutos antes del segundo tanto visitante.

En el final, el equipo platense empujó con centros y pelotas detenidas. Central resistió con firmeza y tuvo respuestas de Ledesma bajo los tres palos para asegurar el resultado.

Con esta victoria, Central alcanzó los 11 puntos y se ubicó en el cuarto puesto de la Zona B, a cuatro unidades del líder Belgrano. Gimnasia quedó con 10 y perdió la chance de meterse en zona de clasificación. El Canalla afrontará el clásico ante Newell’s en el Marcelo Bielsa, el domingo a las 17, mientras que el Lobo visitará a Tigre en la próxima jornada.

El resumen del triunfo de Central sobre Gimnasia