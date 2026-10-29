La Liga Profesional aprobó el nuevo formato del fútbol argentino para 2027

Aunque las tablas del Apertura y el Clausura comenzarán de cero en cada torneo, los puntos de ambas fases regulares se acumularán en la Tabla Anual. Esa clasificación determinará al campeón anual, los lugares para las copas internacionales y uno de los dos descensos. El otro se definirá mediante la tabla de promedios.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, explicó que el nuevo sistema busca que todos los equipos se enfrenten en un formato similar al actual. Por su parte, Matías Mariotto, titular de Banfield, confirmó que habrá dos fechas menos respecto de los torneos de 2026, debido a la eliminación de los interzonales por sorteo, y que los playoffs seguirán disputándose a partido único.

Comienza una nueva etapa del campeonato argentino.

La clasificación a las copas internacionales no tendrá modificaciones por el momento. Malaspina señaló que se mantendrá el esquema vigente y que el puesto de repechaje para la Copa Libertadores corresponderá al tercero de la Tabla Anual. En tanto, los dos descensos directos continuarán definidos por los promedios y la clasificación anual. Lanús presentó una propuesta para evaluar la incorporación de una Promoción desde 2028, una posibilidad que será analizada por una comisión.

El desacuerdo de River quedó expuesto durante la reunión. Según Malaspina, el club fue el único que defendió la idea de reducir la Primera División a 20 equipos. También se discutió la posibilidad de establecer diez descensos, pero el dirigente afirmó que ningún club respaldó esa alternativa. En paralelo, anunció que el VAR semiautomático comenzará a implementarse en el fútbol argentino: se utilizará en la final del 12 de diciembre de este año y su extensión a todos los estadios de Primera está prevista para el segundo semestre de 2027.

Los cambios en el formato de los campeonatos argentinos se repitieron durante la última década. Entre 2014 y 2015, los torneos Inicial y Final fueron reemplazados por un certamen anual de 30 equipos, después del ascenso de diez clubes de la B Nacional aprobado durante la gestión de Julio Humberto Grondona. En 2016 se disputó un torneo corto que ganó Lanús y luego regresaron las temporadas que comenzaban en un año y terminaban en el siguiente, en línea con el calendario europeo. La pandemia modificó nuevamente el esquema en 2020, con la Copa Diego Maradona, y posteriormente convivieron la Copa de la Liga y el torneo de todos contra todos, hasta el regreso de los Apertura y Clausura en 2025, con zonas y playoffs.