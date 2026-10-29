Atención Boca: se agotaron las primeras entradas para la final de la Copa Sudamericana

La primera tanda de tickets, destinada a colombianos residentes en ese país, se vendió en cuestión de horas. Este jueves se habilitará una nueva etapa para el público general, con entradas desde 180 dólares.
Boca disputará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, donde buscará volver a alcanzar la gloria internacional después de 18 años. En las últimas horas, se agotó la primera tanda de entradas para el partido decisivo ante Atlético Mineiro de Brasil, que había sido destinada exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país.
La venta comenzó este miércoles 28 de octubre a las 14 (hora argentina) y los tickets disponibles para la Categoría 1, con un valor de 250 dólares, se agotaron en cuestión de horas. Esas localidades corresponden a la tribuna occidental del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que albergará el encuentro.
Se estima que una parte importante de los colombianos que compraron sus entradas alentará a Boca, debido a la presencia de una numerosa comunidad de hinchas del Xeneize en el país cafetero.
La final se jugará el sábado 21 de noviembre, con horario todavía por confirmar, en un estadio que cuenta con capacidad para unos 65.000 espectadores. Además, se especula con que Boca y Atlético Mineiro se repartirán en partes iguales las localidades destinadas a sus respectivas parcialidades.
La venta de entradas se reanudará este jueves 30 de octubre a las 14 (hora argentina), cuando se habiliten los tickets de Categoría 2 para el público general.
Estas localidades tendrán un precio de 180 dólares y estarán ubicadas en la tribuna oriental del estadio. La compra se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por la Conmebol.
En tanto, la última etapa de venta todavía no tiene fecha confirmada. Se trata de las entradas populares destinadas exclusivamente a los hinchas de ambos equipos, que podrían estar reservadas para socios, aunque todavía no hubo precisiones oficiales al respecto.
Tanto Boca como Atlético Mineiro dispondrán de 12.000 entradas populares cada uno, con un valor de 90 dólares por localidad.
La Conmebol informó que continúa coordinando con ambos clubes la política de venta para esos sectores y que comunicará las novedades a través de sus canales oficiales. Por el momento, tampoco se confirmó cuántas entradas podrá adquirir cada hincha.
El organismo recomienda realizar el prerregistro en la plataforma oficial con anticipación para agilizar el proceso de compra cuando se habilite la etapa correspondiente.
comentar