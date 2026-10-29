Atención Boca: se agotaron las primeras entradas para la final de la Copa Sudamericana

Cómo sigue la venta de entradas para la final de la Sudamericana

La venta de entradas se reanudará este jueves 30 de octubre a las 14 (hora argentina), cuando se habiliten los tickets de Categoría 2 para el público general.

Estas localidades tendrán un precio de 180 dólares y estarán ubicadas en la tribuna oriental del estadio. La compra se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por la Conmebol.

Este jueves a las 14:00 (Hora Argentina) saldrán a la venta las entradas de la Etapa 2, tras agotarse las de la primer etapa, enfocadas en residentes colombianos.

En tanto, la última etapa de venta todavía no tiene fecha confirmada. Se trata de las entradas populares destinadas exclusivamente a los hinchas de ambos equipos, que podrían estar reservadas para socios, aunque todavía no hubo precisiones oficiales al respecto.

Tanto Boca como Atlético Mineiro dispondrán de 12.000 entradas populares cada uno, con un valor de 90 dólares por localidad.

La Conmebol informó que continúa coordinando con ambos clubes la política de venta para esos sectores y que comunicará las novedades a través de sus canales oficiales. Por el momento, tampoco se confirmó cuántas entradas podrá adquirir cada hincha.

El organismo recomienda realizar el prerregistro en la plataforma oficial con anticipación para agilizar el proceso de compra cuando se habilite la etapa correspondiente.