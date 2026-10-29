Boca-River: a qué hora podrían llegar las tormentas a La Bombonera durante el Superclásico

Las precipitaciones no necesariamente tendrán la misma intensidad en todos los sectores cercanos al estadio. Los modelos estiman acumulados de alrededor de 10 milímetros, aunque la distribución de las lluvias podría ser irregular.

Cómo estará el tiempo después del Superclásico

El riesgo de precipitaciones no desaparecerá con el pitazo final. Durante las primeras horas de la noche, la probabilidad de lluvias se mantendría entre el 70 y el 80%, por lo que los hinchas podrían encontrarse con nuevas complicaciones al salir de la cancha.

En cuanto a la temperatura, el ambiente seguirá templado y húmedo. Si se registran chaparrones, los valores podrían ubicarse entre los 18 y los 20 grados, en una jornada en la que el tiempo podría convertirse en un factor adicional para el desarrollo del clásico.