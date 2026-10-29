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Boca-River: a qué hora podrían llegar las tormentas a La Bombonera durante el Superclásico

La humedad y el aumento de la nubosidad podrían complicar la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, con chances de lluvias que se mantendrían después del encuentro.

El pronóstico del tiempo suma un factor de incertidumbre a la previa del Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Aunque se espera una jornada templada, las tormentas podrían aparecer durante el partido.

El primer Superclásico del año se llevó a cabo en el Monumental.

El primer Superclásico del año se llevó a cabo en el Monumental.

Desde el mediodía se prevé un incremento de la nubosidad en la zona de La Boca. A esto se sumará el viento del norte y noreste, con ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora, un escenario que contribuirá al desarrollo de precipitaciones.

Uno de los datos que genera mayor atención es la probabilidad de lluvia durante el encuentro. Para las 15, las chances de chaparrones y tormentas aisladas rondan el 70%, mientras que hacia el final de la tarde podrían trepar hasta un 80 o 90%.

Las precipitaciones no necesariamente tendrán la misma intensidad en todos los sectores cercanos al estadio. Los modelos estiman acumulados de alrededor de 10 milímetros, aunque la distribución de las lluvias podría ser irregular.

Cómo estará el tiempo después del Superclásico

El riesgo de precipitaciones no desaparecerá con el pitazo final. Durante las primeras horas de la noche, la probabilidad de lluvias se mantendría entre el 70 y el 80%, por lo que los hinchas podrían encontrarse con nuevas complicaciones al salir de la cancha.

En cuanto a la temperatura, el ambiente seguirá templado y húmedo. Si se registran chaparrones, los valores podrían ubicarse entre los 18 y los 20 grados, en una jornada en la que el tiempo podría convertirse en un factor adicional para el desarrollo del clásico.

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