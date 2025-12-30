La magia de Ronaldinho está intacta: la rompió en un partido de fútbol-vóley

Dinho fue grabado durante un minuto y quince segundos en el partido de fútbol-vóley. Tras un par de defensas exigidas ante el equipo verde, el ex Barcelona y PSG levantó el balón con el pecho. A partir de allí, comenzó a sentirse más cómodo en el ida y vuelta y fluyó su talento...

El brasilero le pasó el balón a su compañero, con cara interna, sin mirar. Mejor dicho, lo hizo observando a la cámara, con picardía. De fondo, se escuchó la ovación del público y luego habilitó a su coequiper con el revés del pie derecho, otra vez con su famoso “no look pass”.

La reacción de los admiradores del futbolista surgido de Gremio no se hizo esperar. "Su técnica es increíble, su control del balón, su percepción espacial, su fuerza… Uno de los jugadores técnicamente más dotados de la historia del fútbol“, se emocionó uno de los usuarios en X.

Desde su retiro como profesional hace diez años tras sus pasos por el Querétaro de México y el Fluminense, Dinho se convirtió en un embajador del fútbol. Ya sea en partidos de futsal o exhibición, disfruta ante las cámaras y las tribunas repletas de su relación con la pelota.

Campeón del mundo (2002) y de América (1999) con Brasil, también cosechó múltiples títulos con el Barcelona (su momento dorado) y el Milan, además de haber alzado la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro en el epílogo de su carrera. Ronaldinho brilló en su carrera y ahora en su retiro...