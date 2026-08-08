Lionel Messi viaja a Rosario por el fallecimiento de su padre

En ese momento, la familia también había difundido un comunicado para llevar tranquilidad: "Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", habían informado.

La muerte de Jorge Messi vuelve a modificar los planes deportivos del capitán argentino. Esta vez, Messi dejará Miami para regresar a Rosario y acompañar a su círculo más íntimo durante la despedida. La decisión también implica su ausencia ante Monterrey, mientras Inter Miami deberá afrontar el compromiso sin su principal figura.

Para Messi, al menos durante estas horas, la agenda futbolística quedó en segundo plano y la prioridad estará puesta completamente en su familia.