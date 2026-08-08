Lionel Messi viaja a Rosario por el fallecimiento de su padre

El capitán de la Selección tiene previsto arribar a la ciudad santafesina en las próximas horas. Jorge Messi murió a los 68 años luego de atravesar una larga enfermedad.
Lionel Messi viajará rumbo a Rosario para reencontrarse con su familia luego de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán de la Selección recibió la noticia mientras se encontraba en Estados Unidos y modificó inmediatamente su agenda deportiva.
El futbolista tiene previsto arribar a su ciudad natal en las próximas horas para acompañar a sus seres queridos y participar de la despedida de su padre, que falleció a los 68 años después de atravesar una larga enfermedad.
El viaje obligó a Messi a interrumpir sus compromisos con Inter Miami. El equipo estadounidense tenía programado enfrentar a Monterrey, pero el argentino fue desafectado del encuentro ante la situación familiar. La prioridad del futbolista estará puesta ahora en permanecer junto a su familia en Rosario, donde había regresado semanas atrás después del Mundial para acompañar de cerca la situación de salud de su padre.
El delicado estado de salud de Jorge Messi había tomado estado público durante el Mundial 2026. Tras el debut de Argentina, Lionel se mostró visiblemente emocionado y reconoció que atravesaba un momento complejo fuera de lo estrictamente deportivo. "Pasé unos días difíciles", había reconocido el capitán argentino después de aquel encuentro, en medio de la preocupación por la salud de su padre.
En ese momento, la familia también había difundido un comunicado para llevar tranquilidad: "Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", habían informado.
La muerte de Jorge Messi vuelve a modificar los planes deportivos del capitán argentino. Esta vez, Messi dejará Miami para regresar a Rosario y acompañar a su círculo más íntimo durante la despedida. La decisión también implica su ausencia ante Monterrey, mientras Inter Miami deberá afrontar el compromiso sin su principal figura.
Para Messi, al menos durante estas horas, la agenda futbolística quedó en segundo plano y la prioridad estará puesta completamente en su familia.
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