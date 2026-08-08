De obrero metalúrgico a negociar contratos millonarios: la historia del papá de Lionel Messi

Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la carrera del capitán de la Selección. Dejó su trabajo en Rosario y acompañó el sueño de su hijo en el Barcelona. Fue su consejero y representante.
La muerte de Jorge Messi generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol y volvió a poner en primer plano la historia del hombre que acompañó cada paso de la carrera de su hijo, Lionel Messi. De perfil bajo y alejado de los reflectores durante gran parte de su vida, fue una figura decisiva en el desarrollo personal y profesional del capitán de la Selección.
Mucho antes de convertirse en representante de Lionel, Jorge Horacio Messi trabajó durante años como obrero metalúrgico en la planta de Acindar, en Villa Constitución, donde cumplía extensas jornadas para sostener a su familia. Según testimonios de excompañeros de trabajo, era reconocido por su bajo perfil, dedicación laboral y predisposición para colaborar con quienes compartían tareas con él.
Antes de ingresar a la industria siderúrgica había desempeñado distintos oficios. Fue cobrador de un instituto médico, trabajó en un taller de fabricación de tornillos y luego estudió para convertirse en técnico químico.
Su llegada a Acindar marcó una etapa importante de su vida. Allí se desempeñó como inspector de control de calidad y era identificado por el casco rojo que utilizaban quienes ocupaban esa función dentro de la planta.
La situación económica familiar estaba lejos de ser holgada. Jorge y Celia Cuccittini alquilaban una vivienda en Rosario y administraban cuidadosamente los ingresos para sostener a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.
Mientras trabajaba en la metalúrgica, Jorge acompañaba a Lionel en sus primeros pasos en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys. Sin embargo, el futuro de la familia cambió cuando al pequeño Leo le diagnosticaron un déficit de hormona de crecimiento. El tratamiento implicaba costos que resultaban imposibles de afrontar para la economía familiar. La solución apareció cuando el Barcelona manifestó interés por incorporar al joven futbolista y hacerse cargo de la atención médica.
Poco después tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de su familia: dejó la metalúrgica, abandonó la estabilidad laboral y viajó a Cataluña para acompañar el sueño de su hijo. La apuesta resultó exitosa. Con el crecimiento futbolístico de Lionel en Barcelona, Jorge pasó de ser un trabajador industrial a convertirse en el principal representante y hombre de confianza del rosarino.
Con el correr de los años participó en renovaciones contractuales, acuerdos comerciales y negociaciones multimillonarias que acompañaron la transformación de Lionel Messi en una de las máximas figuras de la historia del deporte.
comentar