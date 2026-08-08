De obrero metalúrgico a negociar contratos millonarios: la historia del papá de Lionel Messi

La situación económica familiar estaba lejos de ser holgada. Jorge y Celia Cuccittini alquilaban una vivienda en Rosario y administraban cuidadosamente los ingresos para sostener a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Mientras trabajaba en la metalúrgica, Jorge acompañaba a Lionel en sus primeros pasos en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys. Sin embargo, el futuro de la familia cambió cuando al pequeño Leo le diagnosticaron un déficit de hormona de crecimiento. El tratamiento implicaba costos que resultaban imposibles de afrontar para la economía familiar. La solución apareció cuando el Barcelona manifestó interés por incorporar al joven futbolista y hacerse cargo de la atención médica.

Poco después tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de su familia: dejó la metalúrgica, abandonó la estabilidad laboral y viajó a Cataluña para acompañar el sueño de su hijo. La apuesta resultó exitosa. Con el crecimiento futbolístico de Lionel en Barcelona, Jorge pasó de ser un trabajador industrial a convertirse en el principal representante y hombre de confianza del rosarino.

Con el correr de los años participó en renovaciones contractuales, acuerdos comerciales y negociaciones multimillonarias que acompañaron la transformación de Lionel Messi en una de las máximas figuras de la historia del deporte.