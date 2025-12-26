La Navidad de Boca: los looks de los futbolistas y uno anunció que será padre

El equipo de Claudio Úbeda festejó con familia y amigos en Nochebuena, mientras que Carlos Palacios anunció que será padre por primera vez.
El plantel de Boca celebró Navidad con familia y amigos, mientras que Carlos Palacios anunció que será padre por primera vez junto a su novia. Leandro Paredes posó junto a su pareja Camila Galante, Ander Herrera festejó con seres queridos y amigos en España, Lautaro Blanco y Kevin Zenón tuvieron reuniones grupales y Lucas Blondel se mostró junto a Morena Beltrán, su novia y periodista deportiva.
“El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@”, escribió Carlos Palacios en sus redes sociales apenas el calendario marcó el 25 de diciembre, para transformar la celebración navideña en un festejo doble junto a su pareja.
Las palabras estuvieron acompañadas por una imagen que terminó de confirmar la noticia: arrodillado, besándole la panza a su novia, en una postal íntima y cargada de simbolismo. Junto a esa foto, Palacios sumó otro mensaje que refleja el impacto del anuncio y el cambio que se avecina en su vida: “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”.
Cabe recordar que los jugadores de Boca están de receso y así seguirá hasta que sea momento de volver a los entrenamientos en Ezeiza para darle comienzo a la pretemporada, aunque para eso todavía falta: será recién el viernes 2 de enero.
