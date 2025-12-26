La Navidad de Boca: los looks de los futbolistas y uno anunció que será padre

“El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@”, escribió Carlos Palacios en sus redes sociales apenas el calendario marcó el 25 de diciembre, para transformar la celebración navideña en un festejo doble junto a su pareja.

Las palabras estuvieron acompañadas por una imagen que terminó de confirmar la noticia: arrodillado, besándole la panza a su novia, en una postal íntima y cargada de simbolismo. Junto a esa foto, Palacios sumó otro mensaje que refleja el impacto del anuncio y el cambio que se avecina en su vida: “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”.

Cabe recordar que los jugadores de Boca están de receso y así seguirá hasta que sea momento de volver a los entrenamientos en Ezeiza para darle comienzo a la pretemporada, aunque para eso todavía falta: será recién el viernes 2 de enero.

Galería de fotos de la Navidad de Boca

