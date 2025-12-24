Racing va por Milton Giménez mientras en Boca interesa Gabriel Rojas

La Academia inició gestiones informales por el delantero que tuvo un flojo cierre de año, a la vez que en el Xeneize evalúan condiciones por el lateral que fue clave en el equipo de Costas.
El mercado empieza a marcar el pulso en Avellaneda, donde la dirigencia tomó nota de una prioridad señalada por el entrenador para fortalecer el frente de ataque pensando en la próxima temporada. En ese contexto, hubo un primer acercamiento de Racing con el entorno de Milton Giménez, aunque todavía no se avanzó con una propuesta formal entre clubes. Del lado de Boca existe una intención de escuchar, y en caso de recibir una oferta concreta, la dirigencia azul y oro podría sobre la mesa al lateral izquierdo Gabriel Rojas, para evaluar si puede formar parte de la charla.
El interés de la Academia por el delantero no es nuevo y tiene antecedentes recientes. Durante el mercado anterior, el atacante ya había estado en carpeta, aunque la cifra solicitada en ese momento resultó elevada y alejó cualquier posibilidad de acuerdo, y aquella negativa derivó en otra apuesta ofensiva, Elías Torres, que nunca logró consolidarse por una combinación de pocas oportunidades y una lesión severa que lo marginó durante gran parte del año.
Hoy en Boca el escenario es distinto y el atacante ex Banfield y Central Córdoba es considerado negociable, con la condición de recuperar la inversión realizada en el último mercado, ya sea mediante dinero o incluyendo a Rojas en la operación.
Si bien desde ambos lados estarían dispuestos a sentarse a negociar, Costas considera al lateral como una pieza fundamental en su esquema, fue uno de los más regulares en su puesto en todo el año y el entrenador no lo plantea como una moneda de cambio, lo que podría trabar el acuerdo.
comentar