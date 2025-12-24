Racing va por Milton Giménez mientras en Boca interesa Gabriel Rojas

El interés de la Academia por el delantero no es nuevo y tiene antecedentes recientes. Durante el mercado anterior, el atacante ya había estado en carpeta, aunque la cifra solicitada en ese momento resultó elevada y alejó cualquier posibilidad de acuerdo, y aquella negativa derivó en otra apuesta ofensiva, Elías Torres, que nunca logró consolidarse por una combinación de pocas oportunidades y una lesión severa que lo marginó durante gran parte del año.

Hoy en Boca el escenario es distinto y el atacante ex Banfield y Central Córdoba es considerado negociable, con la condición de recuperar la inversión realizada en el último mercado, ya sea mediante dinero o incluyendo a Rojas en la operación.

Si bien desde ambos lados estarían dispuestos a sentarse a negociar, Costas considera al lateral como una pieza fundamental en su esquema, fue uno de los más regulares en su puesto en todo el año y el entrenador no lo plantea como una moneda de cambio, lo que podría trabar el acuerdo.