Video: la reacción de Maravilla Martínez ante un hincha que lo pidió para Boca

"Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no. Qué cagada. Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno, vos nunca querés poner la plata", comenzó un hincha de Boca, quien estaba a pocos metros del futbolista, que vestía un short de La Academia.

"Vale caro. Es el mejor, pero vale caro", continuó el hincha que mostraba una vaso de Boca en el video. "122 (millones de dólares", respondió Maravilla, entre risas, haciendo alusión al valor altísimo de su cláusula de rescisión que firmó este año en acuerdo con la dirigencia racinguista.

Tras la escandalosa salida de Maximiliano Salas a River, que pagó los ocho millones de euros de su cláusula de rescisión, Racing buscó la manera de no volver a pasar por una situación similar con su máxima figura y blindó a Adrián Martínez. A mediados de julio, Maravilla extendió su vínculo con La Academia hasta fines de 2028 y con una cláusula de ¡122 millones de dólares!

"Fue algo simbólico, porque se hablaba mucho de qué precio me iban a poner por si quería alguien venirme a buscar. Yo le dije a Milito que si hacíamos por estos años que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club por más de que me vengan a buscar. Cuando llegué acá me dijeron de ese número, lo decidieron ellos", contó Maravilla en rueda de prensa. "Muy contento porque uno tiene la tranquilidad de lo que va a ser el futuro. Tener estabilidad no es fácil, todos los diciembres estamos viendo qué va a pasar y esto me deja muy tranquilo", agregó el goleador.

Embed "CIENTO VEINTIDÓS (MILLONES DE DÓLARES)"



Así le respondió Maravilla Martínez, usando el short de #Racing en sus vacaciones, a un hincha de #Boca. pic.twitter.com/wRqTdArDgG — Racingmaníacos (@RacingManiacos) December 23, 2025

Con los impresionantes números de 52 goles en sus primeros 94 partidos, además de haber sido figura y campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, y uno de los goleadores de la última Copa Libertadores, se posicionó como uno de los mejores jugadores del país y del continente y máximos ídolos de Racing en el Siglo XXI.

Si bien tiene el deseo de tener alguna despedida en Defensores Unidos, club en el que tuvo su primera experiencia como futbolista, planea retirarse en Racing. "La idea siempre fue volver a Defensores Unidos que me dio la oportunidad de ponerme su camiseta cuando salí de prisión. Obviamente que terminar mi carrera acá es lo que tengo pensado. Voy a tener 36, si Dios lo permite ir unos partidos a Defensores Unidos pero mi idea es terminar mi carrera acá", concluyó.

Por otro lado, horas después del video con el hincha de Boca que se volvió viral en las redes sociales, Maravilla Martínez realizó una historia de Instagram con una foto suya besando el escudo. "Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad...", escribió en el posteo.