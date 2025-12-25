La Navidad de Messi: la estética mesa larga y la gran cantidad de dulces

“Feliz Navidad”, escribió en su perfil de Instagram seguido por casi 40 millones de usuarios. Allí replicó una foto con Leo, pero también abrió la puerta para ver dos postales de la elegante –y extensa– mesa íntima que armaron para festejar. Además, publicó un video de la “mesa dulce” que tenía múltiples variantes de chocolates, entre otras delicias.

Más allá de que el futbolista de 38 años también disfrutará del Fin de Año en su Rosario natal como ya es costumbre, el diario El País de Uruguay aseguró que protagonizará un viaje relámpago al departamento de Canelones de ese país para estar presente en el cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de su amigo Luis Suárez.

image

image

image

Si bien no se confirmó oficialmente ese viaje durante el fin de semana, sería lógico que la familia Messi completa diga presente en el festejo dada la estrecha amistad que existe entre los futbolistas y también Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, la esposa de Lucho. Incluso los hijos de ambas parejas son amigos, a punto tal que Thiago Messi (13 años) y Benjamín Suárez (12 años) comparten categoría en las juveniles de Inter Miami.

Messi terminó oficialmente la temporada deportiva con el club estadounidense consagrándose campeón de la MLS. Leo logró el prestigioso título local el pasado 6 de diciembre con el triunfo 3 a 1 a Vancouver Whitecaps que lo tuvo como la gran figura del campeonato.

Embed ✨ NAVIDAD EN ROSARIO PARA LIONEL MESSI Y ANTONELA ROCCUZZO

La estrella del fútbol y su esposa disfrutaron de la magia navideña en su ciudad natal, Rosario.

En medio de la pausa en la temporada del Inter Miami, donde celebraron la Copa de la MLS, Messi y Antonela compartieron… pic.twitter.com/7mTzVHaVeJ — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 25, 2025

Leo eligió viajar directamente a Argentina tras cumplir con ese compromiso y, previa escala en Miami, desembarcó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, junto con su familia el pasado miércoles 17 de diciembre. En la agenda de eventos durante las vacaciones en Argentina, tenían marcada también una jornada muy especial por el casamiento de María Sol, la hermana menor de Leo, con Tuli Arellano. Pero finalmente fue reprogramado por un accidente de la María.