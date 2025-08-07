Fútbol |

La oferta de Boca a Estudiantes por Santiago Ascacibar que incluye a Marcos Rojo

Juan Román Riquelme le ofertó a la dirigencia del Pincha por el pase del volante: cederle al defensor formado en el club platense y una suma de dinero. Fue rechazada.

En medio de la crisis deportiva y política, con renuncias de Chicho Serna y Raúl Cascini, Boca sondeó a Estudiantes por el pase de Santiago Ascacibar y le ofreció Marcos Rojo y una suma de dinero cercana a 2.500.000 de dólares. El club platense rechazó enseguida la propuesta que llevó Juan Román Riquelme.

El interés de Boca por Ascacibar, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, es de varios mercado de pases. Y vio una gran oportunidad para matar dos pájaros de un tiro: quedarse con el jugador y sacarse de encima a Rojo, ya marginado y al que le buscan nuevo destino.

Estudiantes ratificó que no pretenden desprenderse de Ascacibar y mucho menos cedérselo a un rival directo como Boca. Además, los números del ofrecimiento no convencieron y en la situación de Rojo ya fueron claros con el jugador: debe llegar con el pase en su poder y ofrecer sus disculpas al hincha Pincharrata.

Hace unas semanas, Ascacibar valoró a Boca, pero aseguró que se adaptaría mejor en River. “Es una pregunta dificilísima. Creo que los dos planteles son muy buenos, los mejores de Argentina. Boca es un gran equipo, los dos son grandes equipos. En cualquiera sería lindo porque aprendés con todo ese entorno de jugadores”, expresó el volante.

Sin embargo, el ex Stuttgart se inclinó sutilmente por un bando: "En River, hoy por hoy, conozco a Enzo Pérez, así que estaría más adaptado al medio". Además, soltó una bomba. "Enzo no me quiso llevar", manifestó respecto al hecho de formar un doble cinco de lujo con Marcelo Gallardo como DT. Pese a esto, sí reconoció un contacto con Fernando Gago en diciembre pasado, aunque la negociación no prosperó.

