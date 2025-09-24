Fútbol |

Preocupación en Boca: Chipi Barijho se descompensó y lo trasladaron de urgencia al hospital

El histórico jugador del Xeneize, hoy entrenador en la inferiores del club, sintió un fuerte dolor en el pecho en la previa del partido de la Reserva y la ambulancia lo llevó de inmediato a la clínica.

Antonio Barijho, histórico jugador de Boca y actualmente entrenador en las divisiones inferiores del club, se descompensó y fue trasladado de urgencia al hospital. El Chipi sintió un fuerte dolor en el pecho cuando se encontraba en el predio de Ezeiza a la espera del partido de la Reserva ante Newell's y la ambulancia actuó de inmediato.

Según indican quienes estaban presentes en el Centro de Entrenamiento, sede del encuentro de la Tercera que finalmente ganó 2 a 0 el Xeneize tras ser postergado en un primer momento por el lamentable imprevisto, el ex goleador acusó un profundo malestar y pidió atención al instante.

El equipo médico protocolar que estaba en Boca Predio, como ante cada partido (en este caso de la Reserva), intervino frente al susto de salud de Barijho y decidió llevarlo a la clínica más cercana para realizarle estudios.

El partido de la Reserva entre Boca y Newell's, programado para las 19 horas y con la presencia de Lucas Blondel entre los titulares del Xeneize, pasó a un segundo plano y se jugó minutos más tarde producto urgencia de la inesperada situación que dejó a todos sorprendidos. En las próximas horas se esperan novedades sobre la situación clínica de Barijho.

