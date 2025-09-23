Miguel Ángel Russo dirigió la práctica de Boca y repetiría el 11 ante Defensa

Más allá de que todavía faltan varios días para el encuentro frente a Defensa y Justicia, que será el próximo sábado desde las 19 en el Norberto Tomaghello, Russo ya tendría decidido repetir el 11 que viene de empatar 2 a 2 con Central Córdoba en La Bombonera en un triunfo que estaba encaminado ganando 2 a 0 y se le escapó en su casa.

Por otro lado, Edinson Cavani no mejoró de su distensión en el psoas derecho y su presencia ante el Halcón está prácticamente descartada. De hecho esta tarde no se entrenó a la par de sus compañeros. Por lo tanto, Milton Giménez lo seguiría sustituyendo en el equipo.

Por su parte, Exequiel Zeballos, que se había quedado afuera de la lista de concentrados el último fin de semana por una molestia en uno de sus tobillos, volvió a entrenarse a la par. Tras algunos días de reposo, pudo volver a la actividad sin dolor y afrontará una semana completa de trabajo con el objetivo de volver a la nómina de cara al duelo ante el Halcón.

De esta manera, para enfrentar a Defensa en Florencio Varela, Russo pondría el siguiente equipo con Agustín Marchesín en el arco, una línea de cuatro conformada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco y el doble cinco de Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia, con Carlos Palacios y Brian Aguirre más adelantados. Por último, Miguel Merentiel y Milton Giménez compartirían el ataque.