Boca: Miguel Ángel Russo pasará la noche internado tras nuevos controles médicos

El entrenador de 69 años venía de estar internado el lunes por un cuadro de deshidratación y de estar en la práctica de ayer nuevamente al mando. Juan Román Riquelme lo recibió en el predio y le dio un fuerte abrazo que fue fotografiado y se volvió viral en las redes. Hoy, el entrenamiento de Boca volvió a ser dirigido por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

A principios de septiembre, Russo también pasó una semana internado en el Fleni debido a una infección urinaria que se le agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.

Aquella vez, Miguel recibió el alta el 5 de septiembre, en el club optaron por darle más días para que se recupere y recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, en el entrenamiento que se llevó a cabo el equipo en la Bombonera previo al viaje para el choque ante Rosario Central, que el DT no quiso perderse y pasó una jornada super especial, siendo homenajeado por la gente y el plantel del Canalla.

Tras aquel encuentro ante el Canalla, que terminó 1 a 1 en el Gigante de Arroyito, el experimentado entrenador manifestó en conferencia de prensa su malestar por los rumores que habían trascendido sobre su salud. "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo", disparó ante los periodistas presentes.

Respecto al equipo, pese a que todavía faltan varios días para el encuentro frente a Defensa y Justicia, Edinson Cavani no mejoró de su distensión en el psoas derecho y su presencia ante el Halcón está prácticamente descartada.

Y en medio de este panorama, Úbeda y Rodríguez repitieron el mismo once que igualó contra Central Córdoba el pasado domingo. Es decir, estuvo compuesto por Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Giménez, Merentiel.