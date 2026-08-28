Boca presentó una nueva camiseta alternativa: un homenaje a sus raíces

El Xeneize presentó su nueva indumentaria para la temporada 2026/27, inspirada en diseños históricos del club. Se parece mucho a una camiseta de 2007, que usó Juan Román Riquelme.
Inspirada en una camiseta de los primeros años de la institución y en el modelo que Juan Román Riquelme utilizó durante su regreso a Boca en 2007, el Xeneize presentó oficialmente su nueva indumentaria alternativa para la temporada 2026/27.
La presentación tuvo lugar en La Bombonera, donde se llevó adelante un evento especial en la renovada platea L, acompañado por una proyección sobre los palcos del estadio. A través de sus redes sociales, Boca presentó el diseño como un homenaje a las raíces de la pasión Xeneize.
El nuevo modelo tiene una base blanca atravesada por delgadas líneas verticales en azul marino. A su vez, incorpora una franja horizontal blanca en la zona del pecho, cuello redondo y puños del mismo color. En los hombros se destacan las clásicas tres tiras de Adidas, mientras que el logo Trefoil reemplaza al escudo tradicional de la marca.
La propuesta toma como referencia dos momentos de la historia boquense. Por un lado, retoma características de la camiseta alternativa de la temporada 2006/07, utilizada durante el ciclo en el que Boca consiguió su última Copa Libertadores, con Riquelme como una de sus principales figuras.
Pero la inspiración también se remonta mucho más atrás, hasta 1906, cuando Boca utilizó una camiseta blanca con líneas negras, apenas un año después de su fundación.
“De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha” es el lema elegido para acompañar el lanzamiento. Desde Adidas explicaron que el concepto busca recuperar la influencia de los inmigrantes genoveses en la identidad de Boca y del barrio de La Boca, combinando ese legado con un diseño actual.
En cuanto a los aspectos técnicos, la camiseta cuenta con tecnología Climacool, que incorpora zonas de ventilación para favorecer la circulación del aire y mejorar la transpirabilidad durante el uso deportivo. Otro detalle particular es que el escudo aparece en el pecho sin las estrellas, diferenciándose así de otros modelos recientes.
Por el momento, la presentación no significa que el equipo vaya a utilizarla inmediatamente. Boca no estrenaría la nueva camiseta ante Lanús este viernes por el Torneo Clausura y su debut podría producirse ante Vélez, el miércoles 2 de septiembre, por los octavos de final de la Copa Argentina. De todos modos, todavía no existe confirmación oficial.
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