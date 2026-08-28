Boca presentó una nueva camiseta alternativa: un homenaje a sus raíces

Pero la inspiración también se remonta mucho más atrás, hasta 1906, cuando Boca utilizó una camiseta blanca con líneas negras, apenas un año después de su fundación.

“De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha” es el lema elegido para acompañar el lanzamiento. Desde Adidas explicaron que el concepto busca recuperar la influencia de los inmigrantes genoveses en la identidad de Boca y del barrio de La Boca, combinando ese legado con un diseño actual.

En cuanto a los aspectos técnicos, la camiseta cuenta con tecnología Climacool, que incorpora zonas de ventilación para favorecer la circulación del aire y mejorar la transpirabilidad durante el uso deportivo. Otro detalle particular es que el escudo aparece en el pecho sin las estrellas, diferenciándose así de otros modelos recientes.

Por el momento, la presentación no significa que el equipo vaya a utilizarla inmediatamente. Boca no estrenaría la nueva camiseta ante Lanús este viernes por el Torneo Clausura y su debut podría producirse ante Vélez, el miércoles 2 de septiembre, por los octavos de final de la Copa Argentina. De todos modos, todavía no existe confirmación oficial.