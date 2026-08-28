Boca vuelve a la Bombonera con una misión: ganarle a Lanús y prenderse en el Clausura

Cómo llega Lanús

El Granate también llega con siete unidades en el campeonato y buscará aprovechar el momento irregular de Boca. En su última presentación, empató 1-1 con Argentinos Juniors en La Fortaleza y acumula dos partidos sin ganar.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino ganó apenas uno de sus últimos seis encuentros y necesita recuperar regularidad para no perder terreno en el Clausura. Con una diferencia de gol de 0, ocupa actualmente el noveno lugar de su zona.

Además, el antecedente más reciente entre ambos favorece a Boca: en marzo, el Xeneize se impuso 3-0 en la cancha de Lanús, con un gol de Santiago Ascacíbar y un doblete de Miguel Merentiel.

El posible 11 de Boca

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa: y Miguel Merentie

DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible 11 de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk.

DT: Mauricio Pellegrino.

También juegan Unión vs. Sarmiento

Unión recibirá en Santa Fe a Sarmiento de Junín, este viernes desde las 19.00, en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Pablo Echavarría como árbitro principal.