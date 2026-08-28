Boca vuelve a la Bombonera con una misión: ganarle a Lanús y prenderse en el Clausura

El Xeneize recibe al Granate desde las 21.30 por la séptima fecha, en un duelo clave para ambos en la pelea por avanzar a los playoffs.
Boca recibe a Lanús este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Xeneize vuelve a jugar en su estadio después de más de un mes y buscará reencontrarse con el triunfo, mientras que el Granate llega con la misma cantidad de puntos y también necesita sumar de a tres para meterse en zona de playoffs. El árbitro principal del encuentro será Pablo Dóvalo y el encargado del VAR es Germán Delfino, Se podrá ver por TNT Sport.
El Xeneize afrontará un partido importante en su regreso a La Bombonera. Boca suma siete puntos en el Torneo Clausura y viene de igualar 1-1 ante Racing en Avellaneda, resultado que significó su tercer empate consecutivo en el campeonato.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena necesita volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Además, llega con el envión de haber avanzado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, aunque deberá administrar el plantel pensando también en el compromiso frente a Vélez por la Copa Argentina del próximo miércoles.
Para este encuentro, el entrenador analiza algunas modificaciones. Entre las bajas aparecen Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Ayrton Costa, mientras que Lautaro Di Lollo está nuevamente disponible. Tomás Aranda, por su parte, sufrió una fractura de peroné y estará fuera de las canchas hasta 2027.
El Granate también llega con siete unidades en el campeonato y buscará aprovechar el momento irregular de Boca. En su última presentación, empató 1-1 con Argentinos Juniors en La Fortaleza y acumula dos partidos sin ganar.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino ganó apenas uno de sus últimos seis encuentros y necesita recuperar regularidad para no perder terreno en el Clausura. Con una diferencia de gol de 0, ocupa actualmente el noveno lugar de su zona.
Además, el antecedente más reciente entre ambos favorece a Boca: en marzo, el Xeneize se impuso 3-0 en la cancha de Lanús, con un gol de Santiago Ascacíbar y un doblete de Miguel Merentiel.
El posible 11 de Boca
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa: y Miguel Merentie
DT: Rodolfo Arruabarrena.
El posible 11 de Lanús
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk.
DT: Mauricio Pellegrino.
Unión recibirá en Santa Fe a Sarmiento de Junín, este viernes desde las 19.00, en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Pablo Echavarría como árbitro principal.
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