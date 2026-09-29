La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Bolivia, ya sin Messi

En la mitad de la cancha estarán Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, mientras que Nicolás Paz se moverá unos metros más adelante para intentar conectar con los delanteros. Palacios ingresará por Enzo Fernández, suspendido por la expulsión que sufrió en la final del Mundial ante España.

Arriba, Scaloni apostaría por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, una dupla que podría comenzar a tener mayor continuidad ante el retiro de Messi de la Selección.

La posible formación de Argentina ante Bolivia

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: todavía no confirmó la formación. DT: Oscar Villegas.