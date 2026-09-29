La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Bolivia, ya sin Messi

El equipo de Lionel Scaloni jugará este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Hay una sola duda en el mediocampo.
La Selección argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los dos amistosos de una fecha FIFA muy especial. El encuentro será arbitrado por el colombiano Jhon Ospina y se podrá ver por TyC Sports y Telefe.
Será el primer partido del equipo de Lionel Scaloni después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. La gran particularidad será la ausencia de Lionel Messi, quien se prepara para disputar su último partido con la Albiceleste el próximo martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.
Scaloni todavía mantiene una duda para definir el equipo que enfrentará a Bolivia. Valentín Barco y Franco Mastantuono son las dos opciones para ocupar el puesto de mediocampista ofensivo.
En el arco estará Emiliano Martínez, mientras que la defensa tendrá a Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Este último ocupará el lugar de Nicolás Tagliafico, quien se entrenó de manera diferenciada.
En la mitad de la cancha estarán Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, mientras que Nicolás Paz se moverá unos metros más adelante para intentar conectar con los delanteros. Palacios ingresará por Enzo Fernández, suspendido por la expulsión que sufrió en la final del Mundial ante España.
Arriba, Scaloni apostaría por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, una dupla que podría comenzar a tener mayor continuidad ante el retiro de Messi de la Selección.
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Bolivia: todavía no confirmó la formación. DT: Oscar Villegas.
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