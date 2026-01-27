Santiago Ascacibar es nuevo jugador de Boca y deja a Estudiantes sin su capitán

La llegada del “Ruso” se destrabó luego de que la dirigencia azul y oro mejorara la propuesta por el 80% del pase. Boca desembolsará cuatro millones de dólares y, además, cederá a Brian Aguirre por 12 meses, futbolista tasado en tres millones. En caso de que Estudiantes pretenda quedarse con el pase definitivo del ex Newell’s, deberá abonar esa suma.

Ascacibar firmará contrato por cuatro años ya fue sometiddo a los estudios médicos en Genea para cerrar formalmente la operación. Solo falta que el mediocampista firme su contrato y Boca haga la presentación oficial.

Embed #AHORA - ¡SANTIAGO ASCACIBAR LLEGÓ A LA CLÍNICA PARA HACERSE LA REVISIÓN MÉDICA Y SER NUEVO REFUERZO DE BOCA!



#ESPNF12 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pm1tRqG7rr — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026

El ex Stuttgart y Hertha Berlín, pieza clave del equipo de Eduardo Domínguez y referente del último campeón del fútbol argentino, viene de ser titular ante Independiente y se mostró visiblemente emocionado tras ese partido. Su debut en Boca no sería inmediato, pero en el club lo consideran una incorporación estratégica por su liderazgo, intensidad y jerarquía para un mediocampo que necesitaba un salto de calidad.

Ascacibar Boca

En La Plata, la salida del capitán generó malestar entre los hinchas del “Pincha”, especialmente por antiguas declaraciones del propio Ascacibar, quien había asegurado que en Argentina solo jugaría en Estudiantes. Ahora, a los 28 años, Boca será su segundo club en el país, tras su debut en Primera en 2016, su paso por el fútbol europeo y su regreso al conjunto platense en 2023.

Ascacibar no usará el dorsal que llevaba en Estudiantes, ya que en Boca el eje del mediocampo tiene nombre propio: Leandro Paredes, con quien compartió convocatorias en la Selección Argentina. El volante diestro aportaría quite, juego asociado y gol: suma 20 tantos en Primera.

El técnico Ubeda, que ya lo dirigió en el Sudamericano Sub 20 de 2017, valoró públicamente su jerarquía y personalidad. Justamente eso es lo que Boca buscaba para reforzar una zona clave, en un inicio de año cargado de exigencias y con la mira puesta en la Copa Libertadores, torneo al que el “Xeneize” vuelve a la fase de grupos tras dos años. Recordemos que la negociación pasó a ser prioritaria tras la lesión de Rodrigo Battaglia, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y deberá ser operado, lo que aceleró la búsqueda de un mediocampista con dinámica, despliegue y llegada al área.

Ascacibar edlp

Este miercoles Boca deberá ir a La Plata para enfrentarse como visitante frente a Estudiantes en el estadio Jorge Luis Hirschi a las 22.15 horas, donde el publico "Pincharrata" probablemente se haga oir acerca de lo sucedido; por más que el "Ruso" no juegue el partido.