A Boca lo lleva adentro: el lado bostero de Santiago Ascacíbar

La escena quedó registrada en 2021, cuando Ascacíbar jugaba en Alemania y participó de una entrevista por videollamada con el youtuber Ezzequiel. En ese intercambio, el Ruso fue consultado de manera directa sobre de qué equipo es hincha y respondió Boca sin rodeos. Y minutos después ante la consigna "¿jugar en Boca o River?" volvió a inclinarse por el Xeneize, dejando asentada públicamente su preferencia en un contexto ajeno a cualquier negociación o interés de mercado.

Embed EL DÍA QUE ASCACIBAR ADMITIÓ PÚBLICAMENTE SER HINCHA DE BOCApic.twitter.com/fMUkSRD5nA https://t.co/e7ZZqBrNFz — PaseClave (@paseclave__) January 27, 2026

En aquella charla también dijo que es peor descender que perder una final con tu clásico rival, habló de su respeto por River como equipo y su deseo de volver a Estudiantes, algo que años más tarde cumplió con creces. Desde su regreso al país en 2023, se convirtió en una de las grandes banderas del Pincha, llegando a asumir la capitanía y levantando cinco títulos. Sin embargo, el anhelo de ponerse la camiseta azul y oro nunca desapareció y se cumplió en las últimas horas.

La negociación se resolvió a la misma velocidad que aquellas respuestas: Ascacíbar empujó para que el acuerdo se hiciera y su voluntad resultó clave para destrabar una operación que incluyó una cifra cercana a los 5 millones de dólares y el préstamo de Brian Aguirre. En Boca entendieron que no se trataba solo de jerarquía futbolística, sino también de sumar a un jugador identificado con la idiosincrasia del club.

A los 28 años, con recorrido internacional y ritmo de competencia, el Rusito llega tras una etapa europea irregular, con pasos por Stuttgart, Hertha Berlín y Cremonese, pero fortalecido por su regreso al fútbol argentino, con la importante virtud de que le sumó llegadas al área a su juego y mucho gol. En sus dos ciclos en Estudiantes disputó 196 partidos, marcó 18 tantos y se consolidó como un volante de despliegue, recuperación y liderazgo, el clásico box to box que ahora buscará trasladar esas virtudes al mediocampo Xeneize.

El gol de Ascacíbar a River en el Apertura 2025

Embed #EDLP Santiago Ascacibar, el optimista del gol, liquida el partido en el Monumental. pic.twitter.com/HydHBmcimO — Matias Coffe (@MatiasCaffe) March 2, 2025

Boca presentó a Ascacíbar como nuevo refuerzo