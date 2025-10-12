La Selección Argentina prepara el amistoso contra Puerto Rico: ¿jugará Lionel Messi?

El seleccionado practicará este domingo en el predio del Inter Miami y se espera que Messi se reincorpore al plantel de la albiceleste. Ausente contra la Vinotinto, el 10 jugó anoche para las Garzas y brilló con dos goles y una asistencia en la victoria ante Atlanta United 4 a 0.

La presencia de Messi había generado especulaciones por el interés del Inter Miami en resguardarlo para su compromiso frente a Atlanta United por la MLS. Sin embargo, Lionel Scaloni aclaró que la decisión de preservarlo contra Venezuela fue exclusivamente técnica: “Decidí yo que Leo no juegue”.

El técnico confirmó que el capitán no presenta molestias físicas y sería parte del próximo encuentro frente a Puerto Rico.

Durante el duelo ante la Vinotinto, el astro rosarino observó el partido desde el palco junto a su familia, relajado y tomando mate. Su ausencia despertó rumores sobre una posible presión desde el club estadounidense para evitar riesgos antes del tramo decisivo de la temporada de la MLS.

messi.jpg Messi se reincorporará al plantel argentino tras haber brillado anoche contra Atlanta United.

El propio Javier Mascherano desmintió cualquier injerencia. “Si Messi no juega, me encantaría tenerlo. Pero ahora está con la Selección, no está con nosotros. Nosotros no nos metemos en eso”, afirmó.

El retorno del 10 al plantel argentino llegará en medio de un calendario cargado para la Albiceleste: con el primer puesto asegurado en las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo afrontará tres amistosos más antes del cierre de 2025, tras el triunfo ante Venezuela.

El primero será este martes ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. En noviembre, la Argentina enfrentará a Angola en Luanda y espera confirmar un tercer rival para completar su calendario de compromisos internacionales.

Estos encuentros servirán como preparación para consolidar variantes tácticas y mantener la intensidad competitiva del grupo. Scaloni utilizará la serie para evaluar rendimientos individuales y probar alternativas en distintos escenarios. El objetivo es sostener el funcionamiento que convirtió al seleccionado en el equipo más regular del continente y fortalecer la base con vistas a los desafíos del próximo año.