Las 10 frases de Lionel Scaloni: de la ausencia de Messi al nuevo esquema de la Selección Argentina

Aquí, un repaso de las 10 frases destacadas del entrenador:

1. "Hemos hablado con Lionel, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Queríamos probar a Lautaro y Julián. Teníamos al Flaco López en el banco. Me parece que era una opción válida y que al final no pudo entrar, por lo que entrará el siguiente partido. Fue una decisión mía, simplemente eso".

2. “El primer tiempo contra Venezuela fue bastante bueno, con situaciones de gol y podríamos haber hecho uno más. En el segundo, los primeros 20 minutos no fueron buenos. Después cambiamos un poco el sistema y estuvimos más firmes. Sobre todo, en el aspecto de cuando no teníamos la pelota".

locelsoseleccion El gol de Lo Celso le dio el triunfo a la Selección contra Venezuela.

3. "Este partido sirvió para poder probar otro sistema, terminamos jugando 5-3-2 o como quieran llamarlo. Con tres centrales, que es algo que quería probar. Me da curiosidad y creo que tenemos los jugadores para poder hacerlo

4. “No hay rival fácil. Venezuela hizoo un buen partido. Al final se ganó, pero no es lo importante. Lo importante era ver cómo estaba el equipo. Muchos jugadores que no tenían tantos minutos en sus equipos, hoy han sumado. Eso está bueno".

5. "Si hubiéramos estado finos en los últimos metros, el partido se podría definir antes. El arquero hizo un buen trabajo. Pero las situaciones de gol las tuvimos, que es importante.

Enzo Fernández: "La vara está muy alta. Lo que conseguimos ya quedó en el pasado y debemos seguir compitiendo". pic.twitter.com/im3jcRnjD2 — Selección Argentina (@Argentina) October 11, 2025

6. "No me preocupa que el equipo no haya hecho goles. Me centro más en el aspecto cuando no tenemos la pelota. Es una parte que tenemos que mejorar”.

7. "El martes, contra Puerto Rico, seguramente jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido la oportunidad hoy, pero ya sabían que en el otro amistoso van a tenerla. Esperemos que la aprovechen y sigan de esta manera”.

8. "Marcos Senesi hizo un buen partido y del resto esperamos lo mismo. Son chicos que no han estado entrenado mucho con nosotros, pero los conceptos que queremos los tienen más o menos en la cabeza

9. “Lo importante no es cómo está hoy el equipo. Lo importante es cómo está en el Mundial. Por experiencia, una puede llegar al Mundial con dudas y después estar muy bien. Lo importante es saber cómo están los jugadores en ese tramo final. Sobre todo a nivel físico, que es lo que más nos preocupa".

10. "Es fundamental tener solidez defensiva, porque este equipo tiene suficientes jugadores ofensivos para después hacer daño. Pero hay que partir de la solidez defensiva”.