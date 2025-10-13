Lionel Scaloni habló sobre la presencia de Messi en el amistoso contra Puerto Rico: qué dijo

Scaloni destacó, además, el magnetismo que genera el rosarino en cada presentación: “Donde va, Messi transmite algo increíble”. El entrenador remarcó que, más allá del carácter amistoso del encuentro, el grupo mantiene el compromiso de siempre.

“No hay partidos fáciles. Puerto Rico viene haciendo buenos partidos y se merece el máximo respeto”, expresó, subrayando el enfoque con el que afrontan cada compromiso.

El viernes pasado, sin Lionel Messi en la convocatoria, la Albiceleste derrotó a Venezuela por 1-0 en el Hard Rock Stadium de Miami. El amistoso entre la Selección argentina y Puerto Rico se llevará a cabo este martes a las 21 (horario argentino), con sede en el Chase Stadium de Miami.

Embed

Los cambios en el equipo

Respecto a la conformación del equipo, el entrenador confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez será titular, destacando su predisposición: “Dibu quiere atajar siempre, seguramente mañana ataje él”. También anticipó que su idea es dar rodaje a varios de los jugadores nuevos, entre ellos José “Flaco” López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero: “La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana”, dijo.

El técnico fue consultado por la Finalissima ante España, aunque aclaró que aún no hay definiciones: “No sé nada. Pregunté y por ahora no hay nada”.

A su vez, reafirmó la línea de trabajo del cuerpo técnico: “Estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan seguir aportando, pero ya tenemos una base. Hay varios chicos con futuro de Selección que iremos convocando en cuanto tengamos la posibilidad”.

El entrenador se refirió al caso de Matías Soulé, una de las jóvenes figuras argentinas en Europa: “Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección”.

Por último, Scaloni dejó en claro que la prioridad sigue siendo mantener la identidad del equipo campeón del mundo y seguir incorporando jóvenes al proyecto: “El trabajo que están haciendo en las juveniles lo hacen por amor a la camiseta”.