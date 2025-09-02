La Selección Argentina entrenó pensando en Venezuela: el ausente y las dudas en el 11

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo su primera práctica con su plantel casi completo, debido a los problemas para llegar a Argentina que tuvo el volante de Liverpool. Justamente el pampeano venía de sufrir una molestia muscular y el hecho de que llegaría con solo un entrenamiento hace sea una duda pensando en el once titular para el jueves, aunque se espera que esté a disposición para ir desde el arranque en caso de que así lo considere Scaloni.

Por su parte, Otamendi no dijo presente junto al resto de sus compañeros en la sesión de entrenamiento, al realizar tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible al encuentro con la Vinotinto. El marcador es una fija junto a Cristian Romero en la zaga central de cara a este compromiso y, de no mediar inconvenientes, será titular.

Por otro lado, la delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez: la ventaja actualmente estaría del lado de la Araña aunque dependerá de lo que suceda en la última prueba de este miércoles. Los jovenes de Franco Mastantuono y Julio Soler estuvieron con la Mayor, mientras que Claudio Echeverri y Valentín Carboni entrenaron con la Sub-20.

De esta manera, el probable equipo de la Selección Argentina para recibir a Venezuela sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.