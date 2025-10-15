Argentina le ganó 1 a 0 a Colombia y clasificó a la final del Mundial Sub 20

El equipo comandado por Diego Placente se impuso por la mínima ante los cafeteros y disputará el domingo la Copa del Mundo con Marruecos.
Argentina venció 1 a 0 a Colombia y clasificó a la final del Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Diego Placente supo sufrir y se terminó imponiendo por la mínima con un tanto de Mateo Silvetti, jugador del Inter Miami. Ahora, la Albiceleste disputará la Copa del Mundo este domingo, desde las 20, ante Marruecos que eliminó por penales a Francia.
Argentina sacó adelante un partido bravo por las atajadas de Santino Barbi y porque fue efectivo. El arquero de Talleres se agigantó ante un cabezazo de Joel Canchimbo (8' del PT), un zablazo de Jhon Rentería (9' del ST) y un frentazo de Juan Arizala (12') cuando el duelo estaba 0 a 0 siendo clave para sostener al equipo en partido.
Tras pasar las embestidas de Colombia, Argentina logró abrir el marcador a los 26 minutos del complemento con un tanto de Mateo Silvetti. Gianluca Prestianni, hoy en Benfica tras su inicio de carrera en Vélez, se mandó por el medio y asistió al extremo de Inter Miami, quien definió de primera para superar el rápido achique del arquero rival.
Minutos después, Prestianni estuvo a nada de ampliar la diferencia del marcador. Y, para suerte de Argentina, aparte del resultado favorable Colombia se quedó con 10 a los 33 minutos del complemento por una doble amarilla de Jhon Rentería.
Con la superioridad numérica, Argentina controló el partido, no sufrió y hasta pudo conseguir un gol más. Fue 1 a 0 de Argentina y a la final del Mundial Sub 20 con una excelente campaña, con todos triunfos: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 de Italia en fase de grupos, 4-0 a Nigeria en octavos y 2-0 a México en cuartos antes de esta victoria a Colombia en semis.
Argentina buscará la gloria este domingo ante Marruecos. La Albiceleste es el máximo ganador del Mundial Sub 20 con seis coronaciones e irá por la séptima. Más allá de su dominio en el certamen, que es perseguido por Brasil (5) y mucho más atrás Portugal (2) y Serbia (2), no gana desde 2007 la máxima cita de la categoría.
