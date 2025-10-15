Argentina le ganó 1 a 0 a Colombia y clasificó a la final del Mundial Sub 20

Argentina sacó adelante un partido bravo por las atajadas de Santino Barbi y porque fue efectivo. El arquero de Talleres se agigantó ante un cabezazo de Joel Canchimbo (8' del PT), un zablazo de Jhon Rentería (9' del ST) y un frentazo de Juan Arizala (12') cuando el duelo estaba 0 a 0 siendo clave para sostener al equipo en partido.

Tras pasar las embestidas de Colombia, Argentina logró abrir el marcador a los 26 minutos del complemento con un tanto de Mateo Silvetti. Gianluca Prestianni, hoy en Benfica tras su inicio de carrera en Vélez, se mandó por el medio y asistió al extremo de Inter Miami, quien definió de primera para superar el rápido achique del arquero rival.

Minutos después, Prestianni estuvo a nada de ampliar la diferencia del marcador. Y, para suerte de Argentina, aparte del resultado favorable Colombia se quedó con 10 a los 33 minutos del complemento por una doble amarilla de Jhon Rentería.

Con la superioridad numérica, Argentina controló el partido, no sufrió y hasta pudo conseguir un gol más. Fue 1 a 0 de Argentina y a la final del Mundial Sub 20 con una excelente campaña, con todos triunfos: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 de Italia en fase de grupos, 4-0 a Nigeria en octavos y 2-0 a México en cuartos antes de esta victoria a Colombia en semis.

Argentina buscará la gloria este domingo ante Marruecos. La Albiceleste es el máximo ganador del Mundial Sub 20 con seis coronaciones e irá por la séptima. Más allá de su dominio en el certamen, que es perseguido por Brasil (5) y mucho más atrás Portugal (2) y Serbia (2), no gana desde 2007 la máxima cita de la categoría.