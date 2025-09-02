Boca remodelará la histórica puerta de La Bombonera: el video de cómo quedará

El Xeneize mostró un adelanto de cómo quedará la famosa Puerta 3 que identifica la dirección de su estadio, Brandsen 805. Esta será una de las últimas remodelaciones previas a la obra mayor que tiene en mente la dirigencia que contemplará la ampliación, algo que se anunciaría entre fines de este año y principios de 2026.

El proyecto contempla la ampliación de accesos, la incorporación de una pantalla led de gran tamaño y un cerramiento vidriado, con el propósito de modernizar uno de los ingresos más visitados por turistas.

image

image

A la par, se siguen reformando algunos sectores del Alberto J. Armando que son el preludio de la reestructuración mayor que obligará al equipo profesional a mudar su localía algunos meses. Aunque todavía existe cierto hermetismo al respecto, esto se haría entre 2026 y 2027.

El club, bajo la conducción de Juan Román Riquelme, ha delineado un plan que prioriza la transformación de la estructura durante el año en curso, con el objetivo de facilitar las obras mayores que incrementarán la capacidad del estadio. La expectativa entre los hinchas crece a medida que se materializan estos avances, acercando la concreción de uno de los proyectos más anhelados por la comunidad xeneize.

Entre las remodelaciones más recientes, se destaca la modernización total de los baños en el sector donde se inaugurará el restaurante Hard Rock Café, cuya apertura está programada para el período comprendido entre enero y febrero de 2026. Este establecimiento contará con un acceso exclusivo por la calle Dr. del Valle Iberlucea, mientras que la histórica entrada de Brandsen 805 se reservará para actividades institucionales del club.