La Selección Argentina jugará un amistoso en Buenos Aires antes del Mundial

Con rival confirmado y sede a resolver, el equipo de Lionel Scaloni tendrá su último ensayo en casa antes de emprender el viaje hacia la búsqueda de la defensa de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina disputará un amistoso frente a Guatemala el 31 de marzo en Buenos Aires, luego de que se suspendiera la Finalissima ante España y también se cancelara el encuentro previsto contra Qatar. De esta manera, el equipo tendrá un último ensayo en casa antes de emprender el viaje hacia la búsqueda de la defensa de la Copa del Mundo, que en esta edición se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
El rival y la fecha ya están confirmados, pero todavía no la sede: el estadio Monumental no podrá utilizarse debido a los recitales de AC/DC programados para esos días, por lo que la AFA analiza otras alternativas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final se anunciará en las próximas horas y no se descarta que el partido se juegue en la Bombonera.
La suspensión del partido frente a España generará además una situación inédita en este ciclo mundialista. Si no aparece un nuevo rival en las próximas semanas, la Selección llegará a la Copa del Mundo sin haber enfrentado a ningún seleccionado europeo durante los cuatro años de preparación, algo que nunca había ocurrido desde que se estableció el actual calendario internacional.
Antes del Mundial de Qatar 2022, el equipo nacional sí había tenido cruces ante rivales del Viejo Continente: un empate ante Alemania en 2019, la victoria ante Italia en la Finalissima 2022 y la goleada frente a Estonia en un amistoso disputado ese mismo año. En esta ocasión, los conflictos internacionales y la reprogramación de partidos impiden repetir ese recorrido.
El antecedente con mayor cantidad de enfrentamientos contra europeos se dio en la previa del Mundial de España 1982, cuando el seleccionado dirigido por César Luis Menotti jugó 22 partidos ante equipos de ese continente, en un proceso muy distinto al actual por la frecuencia de los compromisos internacionales.
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