La Selección Argentina jugará un amistoso en Buenos Aires antes del Mundial

Con rival confirmado y sede a resolver, el equipo de Lionel Scaloni tendrá su último ensayo en casa antes de emprender el viaje hacia la búsqueda de la defensa de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina disputará un amistoso frente a Guatemala el 31 de marzo en Buenos Aires, luego de que se suspendiera la Finalissima ante España y también se cancelara el encuentro previsto contra Qatar. De esta manera, el equipo tendrá un último ensayo en casa antes de emprender el viaje hacia la búsqueda de la defensa de la Copa del Mundo, que en esta edición se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.