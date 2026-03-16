Bomba: Franco Colapinto podría hacer una exhibición en Argentina en abril de este año

image

En caso de que las negociaciones lleguen a destino, esta posible vuelta de Colapinto a Argentina, no para disfrutar sus vacaciones sino para hacer rugir los motores, le permitirá acercarse a su gente y también posicionar nuevamente a Buenos Aires dentro del mapa de la Fórmula 1. La intención de las autoridades es albergar en el futuro cercano un Gran Premio. La última vez había sido el 12 de abril de 1998.