Bomba: Franco Colapinto podría hacer una exhibición en Argentina en abril de este año

Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció las gestiones para que el piloto pilarense corra en el próximo mes en el país.
¡Franco Colapinto podría hacer una exhibición en Argentina en abril de este año! Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció las gestiones para que el piloto pilarense corra en el suelo de nuestro país para miles de fanáticos que lo siguen y bancan día a día en su presente en la Fórmula 1.
“Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”, aseguró el secretario de Deportes, Fabián Turnes, en diálogo con Marketing Registrado.
Según informó Carburando, este evento promocional se llevaría a cabo entre el 23 y 26 de abril, muy posiblemente en el Monumento a los Españoles, ubicado en la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida General Sarmiento. A su vez, podría desarrollarse otra exhibición en octubre, con el recinto a confirmar por la Ciudad de Buenos Aires.
En caso de que las negociaciones lleguen a destino, esta posible vuelta de Colapinto a Argentina, no para disfrutar sus vacaciones sino para hacer rugir los motores, le permitirá acercarse a su gente y también posicionar nuevamente a Buenos Aires dentro del mapa de la Fórmula 1. La intención de las autoridades es albergar en el futuro cercano un Gran Premio. La última vez había sido el 12 de abril de 1998.
El propio Turnes pactó para mayo una reunión con Liberty Media (mientras busca la manera de reprogramar los GP de Baréin y Arabia Saudita, cancelados por el conflicto bélico en Medio Oriente) con el objetivo acelerar este regreso tan esperado. La carta fuerte es mostrar los avances de la ambiciosa remodelación que está teniendo el Autódromo Oscar y Juan Galvez, que en 2027 recibirá el MotoGP.
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