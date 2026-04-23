El sorpresivo sueño que le cumplirá Julián Álvarez a un adolescente argentino

El jovencito peluquero, al que se lo puede encontrar como @gael_barberrr en Instagram, dio detalles de su vocación mientras le cortaba al influencer: "Corto en la casa de mis papás. Cuando sea grande me gustaría seguir con esto de la barbería. El curso de barbería también me lo pagué yo. La plata de los cumpleañitos que me dan intento guardármela para esto".