El sorpresivo sueño que le cumplirá Julián Álvarez a un adolescente argentino

Gael, un joven de 14 años que tiene pasión por la barbería, contó que "mi sueño es cortarle el pelo a Julián Álvarez" en un video que se volvió viral y obtuvo respuesta del delantero.
Julián Álvarez le cumplirá un sorpresivo sueño a un adolescente argentino. Gael, que tiene 14 años y montó una peluquería en su propia casa equipada gracias a sus ahorros, fue entrevistado por el influencer @nachano, a quien le confesó su gran sueño: "Uy, no creo que lo puedas cumplir. Contarle el pelo a Julián Álvarez".
El jovencito peluquero, al que se lo puede encontrar como @gael_barberrr en Instagram, dio detalles de su vocación mientras le cortaba al influencer: "Corto en la casa de mis papás. Cuando sea grande me gustaría seguir con esto de la barbería. El curso de barbería también me lo pagué yo. La plata de los cumpleañitos que me dan intento guardármela para esto".
Luego, el joven profundizó sobre su fanatismo por Julián: "Es un jugador que me dio un montón de alegrías. Me encantaría conocerlo y mucho más cortarle el pelo. Es uno de los pocos que ganó los tres torneos más importantes, la Champions, la Libertadores y el Mundial".
Los seguidores del influencer sanjuanino no tardaron en arrobar una y otra vez al delantero y la campaña se multiplicó al viralizarse el video. Finalmente, la respuesta llegó por Twitter y con la mejor onda: "¡¡¡Cuando vaya para Argentina le metemos, cracks!!!", respondió el astro de la Selección Argentina, ganándose el aplauso de todos.
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