Paulo Dybala: sus ausencias en la Selección Argentina y la chance de jugar en Boca

La Joya aseguró que "tengo que demostrar que estoy bien" para jugar la Copa del Mundo y expresó que "estaría bueno" que se dé la posibilidad de jugar en el Xeneize.
Paulo Dybala rompió el silencio sobre sus ausencias en la Selección Argentina a menos de dos meses del Mundial y la chance de jugar en Boca, que mantiene en vilo a todos los hinchas bosteros. El campeón del mundo se expresó sin filtro sobre su actualidad y futuro como futbolista.
"Todos queremos estar en la Selección, no va a ser fácil. Tengo que encontrar mi ritmo, poder tener una continuidad de minutos en mi club para que eso pueda pasar. Mi objetivo es poder estar ahí en la Selección, poder jugar el Mundial. Primero tengo que estar bien en mi club", expresó el cordobés de 32 años.
En cuanto a su estado físico, Dybala se lamentó por la imposibilidad de estar siempre a disposición y negó cualquier chance de recriminarle a Lionel Scaloni por sus ausencias en las listas de convocados: "Es verdad que también por mis lesiones estuve en falta de algunas convocatorias y en una Selección como la Argentina no podes frenarte".
"No me siento con eso de llamar al entrenador y preguntarle qué pasa y por qué no estoy. Yo tengo que demostrarle al entrenador que estoy bien en mi club, que estoy a la altura de lo que él quiere. Él toma la decisión de quienes son los mejores para ir a jugar un Mundial", concluyó.
El último partido de la Joya con la Albiceleste fue el 10 de septiembre de 2024, cuando ingresó en el complemento de lo que sería derrota 2-1 ante Colombia en Barranquilla. Solo cuatro días antes marcó su último gol, en la goleada 3 a 0 a Chile en el Monumental.
Por otro lado, Dybala se refirió al sueño del mundo Boca de que llegue al club: "Me llegan los mensajes de Lea, de Cami (Galante), su mujer, que tiene muy buena relación con Oriana y siempre hablamos con ellos. Desde el día que se fue para nosotros fue muy triste por la relación que teníamos con su familia, el compartir día a día, para Oriana también. Nos juntamos menos, casi nada, entonces ellos insisten mucho en esta cuestión".
"Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad la foto o era IA, jodiendo. Nos cagamos de risa. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero no sé qué puede pasar", añadió el cordobés, confirmando la insistencia de su amigo para que llegue a Boca.
Cabe remarcar que ambos compartieron plantel en la Selección Argentina y en la Roma, club en el que jugaron juntos durante dos temporadas. En la capital italiana fue donde forjaron una fuerte amistad entre ambas familias, pero el regreso de Paredes a Boca en julio del año pasado provocó un estancamiento en el vínculo. "Tenemos una amistad increíble y nos gustaría pasar más momentos con ellos", señaló.
El contrato de Dybala con la Loba vence el próximo 30 de junio y el Xeneize, con su capitán como agente persuasivo, busca sumarlo a su plantel a partir de julio. Más allá de verlo con buenos ojos, Dybala aclaró: "Yo hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés".
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