Paulo Dybala: sus ausencias en la Selección Argentina y la chance de jugar en Boca

"No me siento con eso de llamar al entrenador y preguntarle qué pasa y por qué no estoy. Yo tengo que demostrarle al entrenador que estoy bien en mi club, que estoy a la altura de lo que él quiere. Él toma la decisión de quienes son los mejores para ir a jugar un Mundial", concluyó.

El último partido de la Joya con la Albiceleste fue el 10 de septiembre de 2024, cuando ingresó en el complemento de lo que sería derrota 2-1 ante Colombia en Barranquilla. Solo cuatro días antes marcó su último gol, en la goleada 3 a 0 a Chile en el Monumental.

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Por otro lado, Dybala se refirió al sueño del mundo Boca de que llegue al club: "Me llegan los mensajes de Lea, de Cami (Galante), su mujer, que tiene muy buena relación con Oriana y siempre hablamos con ellos. Desde el día que se fue para nosotros fue muy triste por la relación que teníamos con su familia, el compartir día a día, para Oriana también. Nos juntamos menos, casi nada, entonces ellos insisten mucho en esta cuestión".

"Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad la foto o era IA, jodiendo. Nos cagamos de risa. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero no sé qué puede pasar", añadió el cordobés, confirmando la insistencia de su amigo para que llegue a Boca.

Cabe remarcar que ambos compartieron plantel en la Selección Argentina y en la Roma, club en el que jugaron juntos durante dos temporadas. En la capital italiana fue donde forjaron una fuerte amistad entre ambas familias, pero el regreso de Paredes a Boca en julio del año pasado provocó un estancamiento en el vínculo. "Tenemos una amistad increíble y nos gustaría pasar más momentos con ellos", señaló.

El contrato de Dybala con la Loba vence el próximo 30 de junio y el Xeneize, con su capitán como agente persuasivo, busca sumarlo a su plantel a partir de julio. Más allá de verlo con buenos ojos, Dybala aclaró: "Yo hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés".