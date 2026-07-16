La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento de cara a la final ante España

Tras la épica remontada frente a Inglaterra en semifinales, el plantel realizó una práctica regenerativa en Atlanta. Los titulares descansaron y los suplentes trabajaron con pelota.
Menos de 24 horas después de la histórica victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, la Selección Argentina volvió a los entrenamientos con la mira puesta en la gran final del Mundial 2026 frente a España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La práctica se desarrolló en el predio del Atlanta United y tuvo un claro objetivo: recuperar energías tras el enorme desgaste físico de la semifinal.
La imagen más llamativa de la jornada la protagonizó Lionel Messi. El capitán salió del gimnasio, compartió unos mates con integrantes del cuerpo técnico y luego se acercó al campo de entrenamiento. Allí, descalzo sobre el césped, se sentó junto a Leandro Paredes y ambos siguieron la práctica entre charlas y sonrisas, mientras sus compañeros realizaban los ejercicios físicos.
También se sumaron a ese momento de distensión Enzo Fernández, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, en un clima relajado que contrastó con la intensidad vivida apenas un día antes frente al conjunto inglés.
Mientras tanto, en el otro sector del campo, los suplentes trabajaron bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. El entrenador, acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, recorrió cada estación de trabajo observando atentamente los movimientos del equipo, sin modificar la rutina habitual.
La exigencia estuvo puesta principalmente sobre quienes tuvieron pocos minutos o no participaron de la semifinal. Los preparadores físicos insistieron con ejercicios de alta intensidad para mantener el ritmo competitivo de cara a la definición del torneo.
El entrenamiento de este jueves fue el primero de una planificación que tendrá su punto más importante el viernes, cuando Argentina realizará la última práctica en Atlanta antes de viajar hacia Nueva Jersey. Esa jornada será la única abierta a la prensa, con acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento y las conferencias de prensa de Lionel Scaloni y del seleccionador español, Luis de la Fuente.
El sábado, ya instalados en Nueva Jersey, ambos seleccionados trabajarán a puertas cerradas para ultimar los detalles tácticos . Allí, el cuerpo técnico definirá el equipo que buscará defender el título mundial, conquistar el bicampeonato y sumar la cuarta estrella para la Selección Argentina.
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