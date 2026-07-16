La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento de cara a la final ante España

Mientras tanto, en el otro sector del campo, los suplentes trabajaron bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. El entrenador, acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, recorrió cada estación de trabajo observando atentamente los movimientos del equipo, sin modificar la rutina habitual.

La exigencia estuvo puesta principalmente sobre quienes tuvieron pocos minutos o no participaron de la semifinal. Los preparadores físicos insistieron con ejercicios de alta intensidad para mantener el ritmo competitivo de cara a la definición del torneo.

El entrenamiento de este jueves fue el primero de una planificación que tendrá su punto más importante el viernes, cuando Argentina realizará la última práctica en Atlanta antes de viajar hacia Nueva Jersey. Esa jornada será la única abierta a la prensa, con acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento y las conferencias de prensa de Lionel Scaloni y del seleccionador español, Luis de la Fuente.

El sábado, ya instalados en Nueva Jersey, ambos seleccionados trabajarán a puertas cerradas para ultimar los detalles tácticos . Allí, el cuerpo técnico definirá el equipo que buscará defender el título mundial, conquistar el bicampeonato y sumar la cuarta estrella para la Selección Argentina.