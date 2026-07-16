Messi le dedicó el triunfo a todos "los que no llegan a fin de mes"

LA EVALUACIÓN Y PEDIDO DE MESSI

"Este grupo no me sorprende a mi, conozco y sabemos de lo que éramos capaces, por ahí la gente tenía duda por cómo llegábamos, porque llevabamos jugadores muy al límite y con problemas pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, se contagia uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo", reflexionó, ante las cámaras, Lionel.

"Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo, hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera", propuso, Messi.