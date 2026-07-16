Messi le dedicó el triunfo a todos "los que no llegan a fin de mes"

El delantero de la Selección Argentina se expresó tras conseguir que el equipo llegue a la final del Mundial 2026. "sabemos que la gente la vive peleando".
Lionel Messi alzó la voz por los que luchan y les cuesta llegar a fin de mes. Empático con la realidad de la tierra que lo vio nacer y crecer, con la Argentina, el ídolo deportivo mundial se refirió a lo que sabe que significó el triunfo de la selección nacional contra la inglesa, para todo el pueblo. "Nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar".
"Estamos orgullosos y felices de poder estar regalándole esta alegría a la gente... Sabemos que los mundiales, para nosotros, son especiales. Que no olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, de que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo o que no llega a fin de mes", expresó Lionel, con la humildad que lo caracteriza, en diálogo con TyC Sport.
"Que la vive peleando... Es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre. Y poder regalarle todo este tipo de alegrías a ellos, poder estar en una final dle mundo una vez más, meter dos finales del mundo seguidas, meter nuestros mejore dos goles otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años...".
"Y hoy volvimos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos, es adentro de la cancha. Y que nos volvemos a meter entre los mejores. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también", expresó, Messi.
"Este grupo no me sorprende a mi, conozco y sabemos de lo que éramos capaces, por ahí la gente tenía duda por cómo llegábamos, porque llevabamos jugadores muy al límite y con problemas pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, se contagia uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo", reflexionó, ante las cámaras, Lionel.
"Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo, hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera", propuso, Messi.
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