Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó con el grupo a tres días de la final

La figura de la Roja realizó trabajos diferenciados por una molestia muscular y fue visto con un vendaje en el muslo izquierdo. Pedro Porro también se entrenó aparte.
A solo tres días de la final del Mundial 2026 ante la Selección Argentina, en España se encendieron las alarmas por el estado físico de Lamine Yamal. La gran figura del equipo de Luis de la Fuente no participó del entrenamiento junto al resto del plantel y trabajó de manera diferenciada debido a una molestia muscular en la pierna izquierda.
Las imágenes de la práctica mostraron al extremo de 19 años con un vendaje en el muslo izquierdo, mientras realizaba ejercicios de recuperación sobre una colchoneta y utilizaba un rodillo de espuma para liberar la zona afectada. Aunque salió al campo con botines, no tomó parte de los trabajos con pelota ni de los habituales rondos.
La preocupación surgió después de la victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales. Allí, Yamal fue una de las grandes figuras del encuentro: generó el penal que abrió el marcador para Mikel Oyarzabal, volvió locos a los defensores franceses y hasta le anularon un gol por posición adelantada. Sin embargo, terminó el partido con molestias musculares y el cuerpo médico comenzó el tratamiento apenas regresó el equipo al hotel.
Desde la Federación Española buscaron llevar tranquilidad y sostienen que la dolencia no reviste gravedad. La expectativa es que el futbolista del Barcelona pueda reincorporarse al grupo en la práctica del viernes y llegue en condiciones al partido decisivo del domingo, aunque todavía resta evaluar su evolución.
Quien tampoco pudo entrenarse con normalidad fue Pedro Porro, autor del segundo gol frente a Francia y una de las figuras de la semifinal. El lateral derecho también realizó tareas diferenciadas debido a una sobrecarga muscular luego del gran desgaste físico que tuvo durante el encuentro.
Porro y Yamal permanecieron junto al plantel durante el inicio de la práctica, pero luego se apartaron para realizar estiramientos y trabajos de recuperación bajo la supervisión de los fisioterapeutas.
En España reina el optimismo y creen que ambos estarán disponibles para la final en el MetLife Stadium, aunque la evolución de las próximas horas será determinante para saber si llegan al ciento por ciento desde lo físico al duelo frente al seleccionado de Lionel Scaloni, que buscará defender el título y conquistar la cuarta estrella.
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