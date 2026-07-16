Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó con el grupo a tres días de la final

Quien tampoco pudo entrenarse con normalidad fue Pedro Porro, autor del segundo gol frente a Francia y una de las figuras de la semifinal. El lateral derecho también realizó tareas diferenciadas debido a una sobrecarga muscular luego del gran desgaste físico que tuvo durante el encuentro.

Porro y Yamal permanecieron junto al plantel durante el inicio de la práctica, pero luego se apartaron para realizar estiramientos y trabajos de recuperación bajo la supervisión de los fisioterapeutas.

En España reina el optimismo y creen que ambos estarán disponibles para la final en el MetLife Stadium, aunque la evolución de las próximas horas será determinante para saber si llegan al ciento por ciento desde lo físico al duelo frente al seleccionado de Lionel Scaloni, que buscará defender el título y conquistar la cuarta estrella.