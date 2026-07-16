El pedido del Cuti Romero a Messi tras ganarle a Inglaterra y el pase a la final: "Te quedás, ¿no?"

Lionel Messi no deja de provocar emociones. Cuando parece que el cansancio le ganó, que "ya no está para estos trotes" o cuando da la sensación de que debería salir reemplazado, enciende su zurda, su agilidad imborrable y una habilidad que no podrá volver a verse en este deporte. Así fue su partido ante Inglaterra: un par de pelotas perdidas y pocas apariciones para que, tiempo después, meta dos asistencias y enamore a la pelota alejándola de los rivales. La despedida con la celeste y blanca está cerca, pero nadie quiere que el próximo domingo ante España por la gran final de la Copa del Mundo 2026 sea su último partido.