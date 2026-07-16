El pedido del Cuti Romero a Messi tras ganarle a Inglaterra y el pase a la final: "Te quedás, ¿no?"

El defensor central, una de las figuras en la semifinal, abrazó a Leo y, con una mirada cómplice, le dijo que se quede en la Selección.
Lionel Messi no deja de provocar emociones. Cuando parece que el cansancio le ganó, que "ya no está para estos trotes" o cuando da la sensación de que debería salir reemplazado, enciende su zurda, su agilidad imborrable y una habilidad que no podrá volver a verse en este deporte. Así fue su partido ante Inglaterra: un par de pelotas perdidas y pocas apariciones para que, tiempo después, meta dos asistencias y enamore a la pelota alejándola de los rivales. La despedida con la celeste y blanca está cerca, pero nadie quiere que el próximo domingo ante España por la gran final de la Copa del Mundo 2026 sea su último partido.
Y ya se lo están haciendo saber. Leo tiene una oportunidad única de igualar a Daniel Passarella consagrándose como el segundo argentino en ganar dos Mundiales que, además, podría ser histórica: esta selección nunca logró ganar dos copas seguidas. Estuvo cerca en Italia 90, pero Alemania tuvo su revancha y lo desplazó al segundo puesto.
Sea triunfo o derrota ante La Roja, la despedida de Messi, del mejor jugador del mundo, del que luchó por salir campeón con esta camiseta y recibió tantos golpes, es inevitable.
Pero, ¿y si puede un poco más? Cristian Romero fue uno de los que, entre risas, le hizo una petición especial ante tanta alegría. "Si ganamos te quedás un par de años más, ¿no?", soltó el Cuti para después abrazarlo. La emoción se recorre por dentro del pibe de 39 que hace 20 años debutada en un Mundial y que está a tres días de seguir con su rutina de hacer historia cada vez que toca la pelota.
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