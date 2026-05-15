La Seleccion empieza a ponerse a punto para el Mundial 2026

Este fin de semana termina la termporada de varios futbolistas en los clubes de Europa y ya piensan en el Mundial 2026.
La Selección argentina ya empezó a entrar en clima mundialista para una Copa del Mundo que comienza el 11 de junio. A menos de un mes para el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Scaloni comienza a perfilar la lista definitiva de convocados y varios futbolistas de la preselección quedarán liberados este fin de semana tras finalizar sus temporadas en Europa.
El cuerpo técnico podrá enfocarse exclusivamente en la puesta a punto de cara a la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Entre los primeros jugadores que ya pasarán a “modo Selección” aparecen nombres importantes dentro de la estructura campeona del mundo. Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco y Exequiel Palacios son algunos de los futbolistas que terminarán sus compromisos en sus respectivas ligas y quedarán a disposición para iniciar la preparación. En varios casos, además, se trata de futbolistas que tienen prácticamente asegurado un lugar en la nómina final.
El resto de las ligas (España, Italia, Inglaterra y la MLS) concluirán el domingo 24 de mayo. Sin embargo, los citados del ámbito local tendrán actividad por copas internacionales hasta los días previos al viaje.
Mientras tanto, Scaloni y su grupo de trabajo avanzan en el análisis fino de la lista de 55 jugadores presentada semanas atrás. La amplitud de la preconvocatoria refleja no solo la intención de mantener una base consolidada, sino también de observar variantes y proyectar recambios para un plantel que buscará volver a competir al máximo nivel en una Copa del Mundo.
Dentro de ese grupo aparecen futbolistas que intentan ganarse un lugar en la consideración definitiva. Facundo Medina continúa siendo una alternativa para la defensa, mientras que Equi Fernández, Alan Varela, Nicolás Capaldo y Gianluca Prestianni forman parte de la nueva camada que el entrenador sigue de cerca. Algunos de ellos podrían meterse en la lista final como apuestas para ampliar las variantes en el mediocampo y los extremos.
La prelista también dejó lugar para algunas sorpresas vinculadas al fútbol argentino. Santiago Beltrán, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda fueron incluidos luego de destacarse en sus clubes y empiezan a asomar como nombres con proyección dentro del ciclo. Aunque varios corren desde atrás en la pelea por integrar los 26 definitivos, su presencia marca la intención de Scaloni de sostener una renovación gradual sin perder competitividad.
En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de algunos futbolistas importantes. Giovani Lo Celso continúa recuperándose y su situación genera atención puertas adentro, mientras que Gonzalo Montiel también encendió alarmas por molestias recientes. De todos modos, en la Selección mantienen la confianza de poder contar con gran parte de la base que logró la histórica consagración en Qatar.
Otra de las incógnitas pasa por algunos puestos específicos. El tercer arquero todavía no está definido y la disputa entre Juan Musso y Walter Benítez continúa abierta. Además, Scaloni analiza quién será la principal alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, con Marcos Acuña, Gabriel Rojas y Valentín Barco como opciones.
Con el calendario avanzando y la cuenta regresiva en marcha, la Selección argentina empieza a enfocarse definitivamente en el Mundial. La lista final deberá presentarse antes del 30 de mayo y, desde entonces, comenzará oficialmente el sueño de volver a pelear por la gloria máxima.