La Seleccion empieza a ponerse a punto para el Mundial 2026

Mientras tanto, Scaloni y su grupo de trabajo avanzan en el análisis fino de la lista de 55 jugadores presentada semanas atrás. La amplitud de la preconvocatoria refleja no solo la intención de mantener una base consolidada, sino también de observar variantes y proyectar recambios para un plantel que buscará volver a competir al máximo nivel en una Copa del Mundo.

scaloni La lista definitiva puede presentarse hasta el 30 de mayo.

Dentro de ese grupo aparecen futbolistas que intentan ganarse un lugar en la consideración definitiva. Facundo Medina continúa siendo una alternativa para la defensa, mientras que Equi Fernández, Alan Varela, Nicolás Capaldo y Gianluca Prestianni forman parte de la nueva camada que el entrenador sigue de cerca. Algunos de ellos podrían meterse en la lista final como apuestas para ampliar las variantes en el mediocampo y los extremos.

La prelista también dejó lugar para algunas sorpresas vinculadas al fútbol argentino. Santiago Beltrán, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda fueron incluidos luego de destacarse en sus clubes y empiezan a asomar como nombres con proyección dentro del ciclo. Aunque varios corren desde atrás en la pelea por integrar los 26 definitivos, su presencia marca la intención de Scaloni de sostener una renovación gradual sin perder competitividad.

En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de algunos futbolistas importantes. Giovani Lo Celso continúa recuperándose y su situación genera atención puertas adentro, mientras que Gonzalo Montiel también encendió alarmas por molestias recientes. De todos modos, en la Selección mantienen la confianza de poder contar con gran parte de la base que logró la histórica consagración en Qatar.

Lo Celso.jpg

Otra de las incógnitas pasa por algunos puestos específicos. El tercer arquero todavía no está definido y la disputa entre Juan Musso y Walter Benítez continúa abierta. Además, Scaloni analiza quién será la principal alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, con Marcos Acuña, Gabriel Rojas y Valentín Barco como opciones.

Con el calendario avanzando y la cuenta regresiva en marcha, la Selección argentina empieza a enfocarse definitivamente en el Mundial. La lista final deberá presentarse antes del 30 de mayo y, desde entonces, comenzará oficialmente el sueño de volver a pelear por la gloria máxima.