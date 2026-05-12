Las nuevas reglas que debutarán en el Mundial: la explicación de cada una

Entre las últimas novedades aparece la denominada “Ley Vinicius”, que sancionará con expulsión a los futbolistas que se tapen la boca durante discusiones con rivales o árbitros. La medida surgió tras el episodio de discriminación denunciado por el jugador brasileño por parte de Gianluca Prestianni. A su vez, también recibirán tarjeta roja los jugadores que abandonen el campo de juego en señal de protesta contra decisiones arbitrales, una norma impulsada luego de la polémica final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.

prestianni El episodio entre Prestianni y Vinicius en el duelo Benfica - Real Madrid por la Champions.