Argentina en el Mundial 2030: clasificada, debut en el país y la edad de los jugadores

Video: Olé.

Con respecto al equipo, Argentina volvería a jugar un Mundial sin Messi, una situación inédita desde el Mundial 2002 de Corea del Sur y Japón. Además, Nicolás Otamendi se despidió de la Selección frente a España y habrá muchos jugadores de la Scaloneta que deberán mantener en buen nivel a cierta edad para jugar su última Copa del Mundo.

El Dibu Martínez (37 años), Nicolás Tagliafico (37), Rodrigo De Paul (36), Leandro Paredes (35), Giovani Lo Celso (34), Gonzalo Montiel (33), Lisandro Martínez (32), Lautaro Martínez (32), Nahuel Molina (32), Cuti Romero (32), Nicolás González (32), Alexis Mac Allister (31), Julián Álvarez (30), Enzo Fernández (29), Giuliano Simeone (27), Valentín Barco (25) y Nicolás Paz (25), entre otros.