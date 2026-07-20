Argentina en el Mundial 2030: clasificada, debut en el país y la edad de los jugadores

La Albiceleste tiene boleto a la próxima Copa del Mundo como una de las sedes, jugará su primer partido de local y sería la despedida de muchos futbolistas de la Scaloneta.
Tras el valorable subcampeonato en el Mundial 2026, donde quedó a un paso de volver a conseguir la gloria eterna, Argentina volverá a intentarlo en el histórico Mundial 2030 que será la celebración del centenario del certamen, que inició en 1930 con Uruguay como sede del torneo.
Argentina está clasificada como una de las sedes de la Copa del Mundo. Sí, nuestro país, junto a Uruguay y Paraguay albergarán el debut de sus selecciones, mientras que prácticamente todo el torneo se jugará en España, Portugal y Marruecos. La Selección debutaría en el Monumental, su principal casa, donde alzó el trofeo en 1978.
Claudio Tapia, quien fue reelegido en octubre de 2024 y será presidente de la AFA al menos hasta 2029, quiere que Lionel Scaloni vuelve a comandar al equipo en la próxima máxima cita. El oriundo de Pujato, que tiene contrato hasta diciembre, puso en duda su continuidad y estaría decidido a dar un paso al costado después de varios años.
Video: Olé.
Con respecto al equipo, Argentina volvería a jugar un Mundial sin Messi, una situación inédita desde el Mundial 2002 de Corea del Sur y Japón. Además, Nicolás Otamendi se despidió de la Selección frente a España y habrá muchos jugadores de la Scaloneta que deberán mantener en buen nivel a cierta edad para jugar su última Copa del Mundo.
El Dibu Martínez (37 años), Nicolás Tagliafico (37), Rodrigo De Paul (36), Leandro Paredes (35), Giovani Lo Celso (34), Gonzalo Montiel (33), Lisandro Martínez (32), Lautaro Martínez (32), Nahuel Molina (32), Cuti Romero (32), Nicolás González (32), Alexis Mac Allister (31), Julián Álvarez (30), Enzo Fernández (29), Giuliano Simeone (27), Valentín Barco (25) y Nicolás Paz (25), entre otros.
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